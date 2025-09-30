Agua, calles y pavimento: así avanzan las obras de infraestructura en Rojas

El Municipio finalizó trabajos en el pozo N° 4, avanza con cordón cuneta en Nehuenche II y continúa la segunda etapa de la pavimentación en la Av. Diego Trillo.

Municipales30 de septiembre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Más avances en la segunda etapa de pavimentación de la Av. Diego Trillo
Más avances en la segunda etapa de pavimentación de la Av. Diego Trillo

El Municipio de Rojas finalizó la renovación del pozo de agua N° 4, ubicado en la calle Martín Rodríguez del barrio Belgrano. Los trabajos fueron planificados por la Dirección de Obras Sanitarias y se ejecutaron a lo largo de este año.

En los últimos días se completó el recambio de tres metros de cañerías y sus respectivas curvas de 90 grados que conectan a la línea madre de la red. Estas tareas se suman a las realizadas meses atrás, cuando se instaló una nueva bomba junto con las cañerías de impulsión.

La inversión busca mejorar el servicio de agua potable y el mantenimiento de las maquinarias, logrando además un ahorro de energía eléctrica y potenciando el desempeño de los recursos humanos.

Renovación de equipamiento en el pozo de agua Nro. 4

Cordón cuneta en el barrio Nehuenche II

En paralelo, avanzan los trabajos de cordón cuneta en el barrio Nehuenche II. Actualmente, las tareas se concentran en la calle Ricardo González y sus bocacalles.

Más cuadras de cordón cuneta en Bº Nehuenche II

La obra se financia con fondos municipales y es ejecutada por operarios del área de Servicios Públicos. Se completarán así las cuadras previstas en el plan de obra para este sector. Desde el Municipio recordaron que, durante la ejecución, no estará permitido circular con vehículos por la zona, solicitando la comprensión de los vecinos.

Segunda etapa de pavimentación en la Avenida Diego Trillo

Otra de las obras en marcha es la pavimentación de la Avenida Diego Trillo, que se encuentra en su segunda etapa. Con el hormigonado de nuevos tramos, también se llevan adelante obras complementarias como el asfaltado de bocacalles en el trayecto que unirá el nuevo pavimento —desde la intersección con la Avenida Alessandro— con el sector ya finalizado entre la Avenida Helguera y la primera cuadra del barrio Covendiar I.

Avanzan las obras en el hospital de Rojas.Rojas avanza con mejoras en salud, programas de bromatología y logros deportivos

Esta segunda fase presenta una mayor complejidad debido al reacomodamiento de cañerías de los sistemas cloacales y de desagües, lo que exige avanzar de manera gradual bajo la supervisión de los equipos técnicos responsables.

La obra implica una inversión inicial de 600 millones de pesos financiados con recursos municipales, lo que representa un esfuerzo significativo en infraestructura vial para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

 

Te puede interesar
Ishii2

Ishii profundiza lazos con China

Soledad Castellano
Municipales30 de septiembre de 2025

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, mantuvo un encuentro con Jiang Bing, Subsecretario del Comité Municipal del Partido y Alcalde de la ciudad de Dandong, República Popular China.

Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado