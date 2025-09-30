Más avances en la segunda etapa de pavimentación de la Av. Diego Trillo

El Municipio de Rojas finalizó la renovación del pozo de agua N° 4, ubicado en la calle Martín Rodríguez del barrio Belgrano. Los trabajos fueron planificados por la Dirección de Obras Sanitarias y se ejecutaron a lo largo de este año.

En los últimos días se completó el recambio de tres metros de cañerías y sus respectivas curvas de 90 grados que conectan a la línea madre de la red. Estas tareas se suman a las realizadas meses atrás, cuando se instaló una nueva bomba junto con las cañerías de impulsión.

La inversión busca mejorar el servicio de agua potable y el mantenimiento de las maquinarias, logrando además un ahorro de energía eléctrica y potenciando el desempeño de los recursos humanos.

Cordón cuneta en el barrio Nehuenche II

En paralelo, avanzan los trabajos de cordón cuneta en el barrio Nehuenche II. Actualmente, las tareas se concentran en la calle Ricardo González y sus bocacalles.

La obra se financia con fondos municipales y es ejecutada por operarios del área de Servicios Públicos. Se completarán así las cuadras previstas en el plan de obra para este sector. Desde el Municipio recordaron que, durante la ejecución, no estará permitido circular con vehículos por la zona, solicitando la comprensión de los vecinos.

Segunda etapa de pavimentación en la Avenida Diego Trillo

Otra de las obras en marcha es la pavimentación de la Avenida Diego Trillo, que se encuentra en su segunda etapa. Con el hormigonado de nuevos tramos, también se llevan adelante obras complementarias como el asfaltado de bocacalles en el trayecto que unirá el nuevo pavimento —desde la intersección con la Avenida Alessandro— con el sector ya finalizado entre la Avenida Helguera y la primera cuadra del barrio Covendiar I.

Esta segunda fase presenta una mayor complejidad debido al reacomodamiento de cañerías de los sistemas cloacales y de desagües, lo que exige avanzar de manera gradual bajo la supervisión de los equipos técnicos responsables.

La obra implica una inversión inicial de 600 millones de pesos financiados con recursos municipales, lo que representa un esfuerzo significativo en infraestructura vial para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.