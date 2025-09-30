FIT 2025 y memoria histórica: General Lavalle combinó identidad, turismo y homenaje

El Municipio promocionó su gastronomía y cultura en la Feria Internacional de Turismo y realizó un acto en el Cementerio de General Lavalle en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

Municipales30 de septiembre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Se realizó el acto en homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte en el Cementerio de General Lavalle
La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo, continúa fortaleciendo su presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada del domingo, la delegación municipal presentó una variada propuesta cultural integrada por Flor del Pago, Uma Lima, Buenas Mozas, Paulina Calandroni y Selena Flores. La música y las expresiones artísticas de los representantes lavallenses tuvieron un espacio destacado en la muestra.

Además, la jornada incluyó degustaciones gastronómicas de productos característicos del distrito. Se ofreció la tradicional Torta Negra de la Panadería del Pueblo, acompañada por la familia Latchuk; la reconocida morcilla de la Carnicería El Modelo, elaborada por Osvaldo Luques; y el alfajor lavallense, un proyecto impulsado por la docente Laura Burghi.

Sabores y cultura lavallense brillan en la Feria Internacional de Turismo

El Municipio continuará este martes con la promoción de prestadores turísticos locales, difundiendo la identidad cultural, gastronómica y recreativa que distingue a General Lavalle y lo posiciona como un destino de referencia dentro de la FIT 2025.

Homenaje a las víctimas de los vuelos de la muerte

En paralelo a la promoción turística, la Municipalidad de General Lavalle llevó adelante un acto en el espacio de memoria del Cementerio de General Lavalle, en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria y la Embajada de Francia en Argentina.

El homenaje se realizó el jueves 25 de septiembre, en el marco de los 20 años de las primeras identificaciones de cuerpos enterrados como NN en el cementerio. Entre ellos se encontraban la monja francesa Léonie Duquet, las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Ángela Auad.

El acto contó con la presencia del intendente municipal Nahuel Guardia, el embajador francés Romain Nadal y el cónsul general Jean-Christophe Fleury. Durante la ceremonia se dejó una ofrenda floral en el memorial que recuerda a la religiosa, y se inauguró un mural elaborado por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 2 Léonie Duquet, de Paraje Pavón.

En su discurso, el embajador francés Romain Nadal destacó: “Este cementerio es mucho más que un espacio funerario, se convirtió en un hito de conciencia democrática y un referente moral del paisaje memorial argentino”.

Con este acto, General Lavalle reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, sumando a la vez instancias de promoción cultural y turística que fortalecen la identidad del distrito.

