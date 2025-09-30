Diputados encara una extensa agenda: de la Ley de DNU a los casos $LIBRA y Cine.Ar
La Cámara baja tendrá nueve reuniones de comisión que abarcan desde derechos humanos hasta proyectos culturales.
Feroz cruce en el Congreso: familiares de víctimas del fentanilo acusaron a Giudici de usar el dolor en campaña. Mirá el tenso momento que se vivió.Legislativas30 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La reunión de la comisión investigadora por la masacre del fentanilo contaminado en el Congreso terminó en un fuerte cruce entre la diputada nacional Silvana Giudici, vicepresidenta del cuerpo, y Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, fallecido tras recibir medicación adulterada del laboratorio HLB Pharma.
La tensión estalló cuando Oviedo pidió a la legisladora del PRO que borrara de sus redes sociales una foto tomada junto a familiares en una reunión previa. La acusó de “usar el dolor” de las víctimas “de cara a la campaña electoral”.
“Le pido con respeto que borre las fotos. Esa foto se usó sin permiso, la retuiteó La Nación y después usted, de cara a las elecciones, usó el dolor de las familias para hacer política”, lanzó Oviedo, quien además cuestionó a la diputada por haber votado la Ley Bases y la acusó de “complicidad con el Gobierno”.
Giudici respondió que “lamentaba” que la exposición de los familiares se haya “politizado hasta este punto” y remarcó que el objetivo de la comisión era “ponerse a disposición de las familias, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas de lado”.
La diputada oficialista insistió en que la investigación no puede “circunscribirse a 18 meses de un gobierno” y apuntó que desde la creación del laboratorio HLB Pharma hubo “una línea de complicidades y omisiones evidentes” que la Justicia deberá esclarecer.
Las declaraciones de Giudici, que pidió evitar la “politización” del caso, despertaron la furia de Oviedo. Desde su asiento, la hermana de la víctima retrucó: “Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista”.
La mención apuntaba directamente al juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a cargo de la investigación judicial.
El episodio dejó en evidencia la tensión política que atraviesa la comisión creada tras la tragedia que dejó múltiples fallecidos y puso bajo la lupa el rol de los laboratorios y los organismos de control en Argentina.
El gobernador Axel Kicillof reclama la aprobación de una “ley corta” para refinanciar vencimientos por el equivalente a 1.045 millones de dólares.
Escándalo en Diputados: acusan a Espert de recibir USD 200.000 de un narco. La oposición exige su salida inmediata de la Comisión. Todos los detalles.
La falta de acuerdo en la oposición dilató la definición de un temario en la Cámara baja. En la alta, proyectan sesionar el 2 de octubre con los vetos a leyes centrales.
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.