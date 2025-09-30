Cruce en la comisión del fentanilo entre Giudici y una víctima

La reunión de la comisión investigadora por la masacre del fentanilo contaminado en el Congreso terminó en un fuerte cruce entre la diputada nacional Silvana Giudici, vicepresidenta del cuerpo, y Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, fallecido tras recibir medicación adulterada del laboratorio HLB Pharma.

El reclamo de los familiares

La tensión estalló cuando Oviedo pidió a la legisladora del PRO que borrara de sus redes sociales una foto tomada junto a familiares en una reunión previa. La acusó de “usar el dolor” de las víctimas “de cara a la campaña electoral”.

“Le pido con respeto que borre las fotos. Esa foto se usó sin permiso, la retuiteó La Nación y después usted, de cara a las elecciones, usó el dolor de las familias para hacer política”, lanzó Oviedo, quien además cuestionó a la diputada por haber votado la Ley Bases y la acusó de “complicidad con el Gobierno”.

La defensa de Giudici

Giudici respondió que “lamentaba” que la exposición de los familiares se haya “politizado hasta este punto” y remarcó que el objetivo de la comisión era “ponerse a disposición de las familias, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas de lado”.

La diputada oficialista insistió en que la investigación no puede “circunscribirse a 18 meses de un gobierno” y apuntó que desde la creación del laboratorio HLB Pharma hubo “una línea de complicidades y omisiones evidentes” que la Justicia deberá esclarecer.

El debate por la “politización”

Las declaraciones de Giudici, que pidió evitar la “politización” del caso, despertaron la furia de Oviedo. Desde su asiento, la hermana de la víctima retrucó: “Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez porque la causa era kirchnerista”.

La mención apuntaba directamente al juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, a cargo de la investigación judicial.

El episodio dejó en evidencia la tensión política que atraviesa la comisión creada tras la tragedia que dejó múltiples fallecidos y puso bajo la lupa el rol de los laboratorios y los organismos de control en Argentina.