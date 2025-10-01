Cascallares inauguró la 9° Feria Internacional del Libro en el aniversario de Almirante Brown
El intendente Mariano Cascallares encabezó la apertura de la feria cultural más importante de la región, con una grilla de más de 150 actividades gratuitas.Municipales01 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró la 9° edición de la Feria Internacional del Libro (FILAB) en el marco del 152° aniversario del distrito. El evento cultural, considerado el más importante de la región, reúne a destacados escritores, periodistas, músicos y artistas, y se desarrollará hasta el domingo 5 de octubre en la Plaza Guillermo Brown.
Inauguración oficial y autoridades presentes
El acto de apertura se realizó en la entrada principal de la feria, donde el jefe comunal encabezó el tradicional corte de cintas junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola. Participaron también el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza; el embajador de Irlanda en Argentina, S.E. John Gerard McCoy; el cónsul de Italia, Mássimo Palozzi, y el presidente de la Fundación del Libro, Christian Rainone.
Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Auditorio Rodolfo Walsh, colmado de público, donde dieron la bienvenida a esta nueva edición. Entre los presentes también estuvieron la diputada provincial Marcela Basualdo, el presidente del HCD Nicolás Jawtuschenko, el presidente del Consejo Escolar Ezequiel Mars, el vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Facundo Nejamkis, el rector de la UNDAV Jorge Calzoni y la vicerrectora de la UNLA, Georgina Hernández.
Un evento cultural con propuestas renovadas
La 9° edición de la FILAB cuenta con carpas renovadas, una agenda con más de 150 charlas y actividades libres y gratuitas, stands de libros, espectáculos artísticos y propuestas educativas. Los horarios son: martes hasta las 20; miércoles de 9 a 19; jueves y viernes de 9 a 22; y sábado y domingo de 12 a 22.
“Es una inmensa alegría compartir en el 152° aniversario de nuestro querido Almirante Brown la inauguración de la novena edición de la Feria Internacional del Libro, un evento que nos llena de orgullo y que cada año es disfrutado por miles de vecinos”, expresó Cascallares.
Figuras destacadas y agenda de actividades
La feria recibirá a personalidades como Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenenbaum, Alejandro Dolina, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Pedro Aznar, Julia Zenko, Tute, Mauro Szeta, Alejandro Bercovich, REP y Martín Kohan, entre otros.
La programación incluye propuestas educativas, espectáculos infantiles, debates periodísticos y presentaciones literarias. Entre ellas, la charla de Ian Moche sobre autismo, Marcelo Longobardi sobre medios y política internacional, y las presentaciones de Víctor Hugo Morales, Julia Mengolini, Tute, Tamara Tenenbaum y REP. El cierre estará a cargo de Pedro Aznar con un show musical de lujo.
Espacios interactivos y propuestas especiales
Este año, la feria ofrece actividades interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología, además de un Planetario con experiencias inmersivas. También se instaló el Museo Malvinas, Soberanía y Memoria, y el Espacio Punto Calma, pensado para actividades sensoriales y de relajación.
Otro atractivo es el Espacio Streaming, con el programa Aula Abierta, que transmitirá en vivo lo que ocurra en la feria junto a radios universitarias y medios educativos. Además, al igual que en ediciones anteriores, los visitantes podrán acceder a descuentos en libros en stands adheridos a Cuenta DNI, en articulación con el Banco Provincia.
Reconocimientos y entrega de banderas
La FILAB fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense, a partir de un proyecto de la legisladora Marcela Basualdo, y también de Interés Educativo y Cultural por el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de Almirante Brown.
Durante la jornada inaugural se entregaron banderas al Jardín Comunitario N°1 “El Grillito” de Malvinas Argentinas, a la Primaria N°53 “René Favaloro” de Burzaco, a la Secundaria N°71 de Rafael Calzada, a la Escuela de Educación Especial N°510 de Longchamps y al Centro de Jubilados y Pensionados “Glew Vive”.
Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense
La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
Boto firmó convenio con la ministra Díaz
El intendente de Luján, Leo Boto, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, firmaron el convenio para el desarrollo de la segunda etapa del programa “Comunidades sin Violencias”.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.