En el 152° aniversario de Alte Brown, Cascallares puso en marcha la 9° edición de la Feria Internacional del Libro

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró la 9° edición de la Feria Internacional del Libro (FILAB) en el marco del 152° aniversario del distrito. El evento cultural, considerado el más importante de la región, reúne a destacados escritores, periodistas, músicos y artistas, y se desarrollará hasta el domingo 5 de octubre en la Plaza Guillermo Brown.

Inauguración oficial y autoridades presentes

El acto de apertura se realizó en la entrada principal de la feria, donde el jefe comunal encabezó el tradicional corte de cintas junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola. Participaron también el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza; el embajador de Irlanda en Argentina, S.E. John Gerard McCoy; el cónsul de Italia, Mássimo Palozzi, y el presidente de la Fundación del Libro, Christian Rainone.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Auditorio Rodolfo Walsh, colmado de público, donde dieron la bienvenida a esta nueva edición. Entre los presentes también estuvieron la diputada provincial Marcela Basualdo, el presidente del HCD Nicolás Jawtuschenko, el presidente del Consejo Escolar Ezequiel Mars, el vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Facundo Nejamkis, el rector de la UNDAV Jorge Calzoni y la vicerrectora de la UNLA, Georgina Hernández.

Un evento cultural con propuestas renovadas

La 9° edición de la FILAB cuenta con carpas renovadas, una agenda con más de 150 charlas y actividades libres y gratuitas, stands de libros, espectáculos artísticos y propuestas educativas. Los horarios son: martes hasta las 20; miércoles de 9 a 19; jueves y viernes de 9 a 22; y sábado y domingo de 12 a 22.

“Es una inmensa alegría compartir en el 152° aniversario de nuestro querido Almirante Brown la inauguración de la novena edición de la Feria Internacional del Libro, un evento que nos llena de orgullo y que cada año es disfrutado por miles de vecinos”, expresó Cascallares.

Figuras destacadas y agenda de actividades

La feria recibirá a personalidades como Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenenbaum, Alejandro Dolina, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Pedro Aznar, Julia Zenko, Tute, Mauro Szeta, Alejandro Bercovich, REP y Martín Kohan, entre otros.

La programación incluye propuestas educativas, espectáculos infantiles, debates periodísticos y presentaciones literarias. Entre ellas, la charla de Ian Moche sobre autismo, Marcelo Longobardi sobre medios y política internacional, y las presentaciones de Víctor Hugo Morales, Julia Mengolini, Tute, Tamara Tenenbaum y REP. El cierre estará a cargo de Pedro Aznar con un show musical de lujo.

Espacios interactivos y propuestas especiales

Este año, la feria ofrece actividades interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y tecnología, además de un Planetario con experiencias inmersivas. También se instaló el Museo Malvinas, Soberanía y Memoria, y el Espacio Punto Calma, pensado para actividades sensoriales y de relajación.

Otro atractivo es el Espacio Streaming, con el programa Aula Abierta, que transmitirá en vivo lo que ocurra en la feria junto a radios universitarias y medios educativos. Además, al igual que en ediciones anteriores, los visitantes podrán acceder a descuentos en libros en stands adheridos a Cuenta DNI, en articulación con el Banco Provincia.

Reconocimientos y entrega de banderas

La FILAB fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense, a partir de un proyecto de la legisladora Marcela Basualdo, y también de Interés Educativo y Cultural por el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de Almirante Brown.

Durante la jornada inaugural se entregaron banderas al Jardín Comunitario N°1 “El Grillito” de Malvinas Argentinas, a la Primaria N°53 “René Favaloro” de Burzaco, a la Secundaria N°71 de Rafael Calzada, a la Escuela de Educación Especial N°510 de Longchamps y al Centro de Jubilados y Pensionados “Glew Vive”.