La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre el Presupuesto 2026 en un clima de máxima tensión política. El encuentro, que debía centrarse en la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estuvo atravesado por un fuerte cruce en torno a la continuidad de José Luis Espert como presidente del órgano, tras las denuncias que lo vinculan con el empresario Fred Machado, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

El pedido de remoción contra Espert

El bloque de Unión por la Patria, acompañado por la Coalición Cívica y otros espacios opositores, reclamó que Espert deje la presidencia de la comisión. Germán Martínez, jefe de la bancada kirchnerista, aseguró:

"Es inentendible que Espert siga siendo presidente, tiene que ser removido inmediatamente".

Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López fue aún más duro: "Debería dar un paso al costado por respeto al Parlamento y a su propio Gobierno. No puede conducir el presupuesto alguien señalado por vínculos con el narcotráfico".

Pese al reclamo de 27 de los 49 integrantes, el pedido no prosperó porque no estaba incluido en el temario. El oficialismo, a través de Gabriel Bornoroni, defendió a Espert y acusó a la oposición de montar un "show de campaña".

La defensa del oficialismo

El jefe del bloque de La Libertad Avanza señaló que el eje debía estar en la "ley de leyes" y no en disputas políticas: "De ninguna manera vamos a dejar que se meta la campaña política en el tratamiento del Presupuesto de todos los argentinos".

Pese a la tensión, Espert mantuvo la conducción y habilitó la intervención del secretario de Hacienda.

El informe de Hacienda sobre el Presupuesto

Carlos Guberman destacó que el Gobierno alcanzó el equilibrio fiscal y defendió el ajuste como clave para la estabilidad macroeconómica. "Durante 13 años hubo una acumulación de déficit; hoy logramos revertir esa dinámica", subrayó.

El funcionario enumeró como logros la reducción del 33% en la estructura del Estado, la eliminación de intermediarios en planes sociales y el congelamiento de los salarios políticos desde diciembre de 2023.

Reclamos opositores en torno al gasto público

Mientras el oficialismo celebró el “déficit cero”, la oposición reclamó mayores partidas para educación, salud, el Hospital Garrahan y obras públicas estratégicas. También exigieron la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, suspendida por falta de financiamiento.

Otro eje del debate fue el swap por u$s20.000 millones con Estados Unidos, anunciado horas antes de la sesión. Opositores como Marcela Pagano y Nicolás Massot reclamaron que cualquier nuevo endeudamiento sea aprobado por el Congreso.

Lo que viene en el Congreso

El debate del Presupuesto 2026 continuará la próxima semana en comisión. La oposición ya adelantó que insistirá con la remoción de Espert y con el reclamo de mayores fondos para áreas sensibles.

Germán Martínez advirtió: “Será el recinto el que decida los destinos de Espert”.