Achával: “La Universidad de Pilar ya está transformando la educación”
El intendente de Pilar destacó la importancia de la Universidad local, los avances en obras hidráulicas, políticas de inclusión y la creación de nuevos espacios comunitarios.Municipales02 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente Federico Achával expresó su emoción al recorrer la Universidad de Pilar, donde cientos de estudiantes transitan un camino de formación y esperanza. “Hace dos años, este sueño por el que tanto luchamos se convertía en Ley. Hoy, después de tanto esfuerzo, la Universidad es una realidad y es un lugar que ya está transformando la educación de Pilar”, señaló el jefe comunal.
La institución se consolida como un espacio clave para la educación pública en la región, abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes pilarenses.
Avances en la obra hidráulica de El Rocío
Otro de los puntos destacados por Achával fue la obra hidráulica de El Rocío, en Manuel Alberti. Se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos y que, según el intendente, “transforma por completo al barrio y a la localidad”. El proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de la comunidad al resolver problemas estructurales que arrastraban desde hace años.
La obra hidráulica de El Rocío, tan esperada por los vecinos de Manuel Alberti, transforma por completo al barrio y a la localidad.— Federico Achával (@FedericoAchaval) October 2, 2025
Es una alegría seguir avanzando con esta obra tan esperada por toda la comunidad.#LaFuerzaQueTransforma pic.twitter.com/GLegwvLfqj
Inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad
En materia social, el Municipio llevó adelante una nueva entrega del Pase Libre de Transporte para personas con discapacidad. Achával remarcó que esta iniciativa busca “acompañarlos, reconocerles sus derechos y así avanzar hacia una sociedad más justa, en donde todos puedan llevar adelante sus proyectos de vida en las mejores condiciones”.
Políticas locales frente al abandono nacional
En un contexto marcado por la falta de respuestas del Gobierno Nacional, el intendente subrayó el rol del Estado municipal. “Creemos en un Estado que abrace y acompañe a quienes más lo necesitan, porque nadie se salva solo. Frente al abandono del Gobierno Nacional, en Pilar seguimos implementando políticas que acompañan y cuidan a cada familia, porque queremos construir una sociedad más justa, empática e inclusiva”, sostuvo.
Espacios comunitarios que fortalecen la vida barrial
Por último, Achával destacó el nuevo espacio comunitario de Río Luján, que ya funciona como un lugar de encuentro y participación. “Es una alegría ver a tantos vecinos participar de las actividades, talleres y capacitaciones que les permiten compartir, divertirse y generar las herramientas que necesitan para desarrollar sus proyectos y salir adelante”, celebró.
