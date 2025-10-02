El intendente Federico Achával expresó su emoción al recorrer la Universidad de Pilar, donde cientos de estudiantes transitan un camino de formación y esperanza. “Hace dos años, este sueño por el que tanto luchamos se convertía en Ley. Hoy, después de tanto esfuerzo, la Universidad es una realidad y es un lugar que ya está transformando la educación de Pilar”, señaló el jefe comunal.

La institución se consolida como un espacio clave para la educación pública en la región, abriendo nuevas oportunidades para los jóvenes pilarenses.

Avances en la obra hidráulica de El Rocío

Otro de los puntos destacados por Achával fue la obra hidráulica de El Rocío, en Manuel Alberti. Se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos y que, según el intendente, “transforma por completo al barrio y a la localidad”. El proyecto permitirá mejorar la calidad de vida de la comunidad al resolver problemas estructurales que arrastraban desde hace años.

Inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad

En materia social, el Municipio llevó adelante una nueva entrega del Pase Libre de Transporte para personas con discapacidad. Achával remarcó que esta iniciativa busca “acompañarlos, reconocerles sus derechos y así avanzar hacia una sociedad más justa, en donde todos puedan llevar adelante sus proyectos de vida en las mejores condiciones”.

Políticas locales frente al abandono nacional

En un contexto marcado por la falta de respuestas del Gobierno Nacional, el intendente subrayó el rol del Estado municipal. “Creemos en un Estado que abrace y acompañe a quienes más lo necesitan, porque nadie se salva solo. Frente al abandono del Gobierno Nacional, en Pilar seguimos implementando políticas que acompañan y cuidan a cada familia, porque queremos construir una sociedad más justa, empática e inclusiva”, sostuvo.

Espacios comunitarios que fortalecen la vida barrial

Por último, Achával destacó el nuevo espacio comunitario de Río Luján, que ya funciona como un lugar de encuentro y participación. “Es una alegría ver a tantos vecinos participar de las actividades, talleres y capacitaciones que les permiten compartir, divertirse y generar las herramientas que necesitan para desarrollar sus proyectos y salir adelante”, celebró.