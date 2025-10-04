Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistosos.

En la antesala de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni anunció la lista de convocados con varias sorpresas, dos regresos y una confirmación que ilusiona a los hinchas.

Los partidos se jugarán el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. Serán los primeros compromisos tras el cierre de las Eliminatorias y marcarán el inicio de la etapa de amistosos internacionales previos a la Copa del Mundo.

Entre los 28 convocados hay tres nombres que llaman la atención. El primero es Facundo Cambeses, arquero de Racing de Avellaneda. El ex Banfield, de 28 años, atraviesa un gran momento en el arco académico y tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras destacarse en la Sub 20 y Sub 23.

El segundo es Lautaro Rivero, defensor de River Plate. A sus 21 años, el zaguero fue repescado del préstamo en Central Córdoba y logró afianzarse bajo las órdenes de Martín Demichelis. Su proyección lo llevó a ser convocado por primera vez al seleccionado.

El tercer nombre es Aníbal Moreno, mediocampista del Palmeiras, figura en el fútbol brasileño. De pasado en Newell’s y Racing, Moreno es una de las piezas claves del “Verdao” y sus buenas actuaciones le abrieron las puertas de la Selección Mayor.



Scaloni también decidió recuperar a Enzo Fernández y Marcos Senesi. El mediocampista del Chelsea vuelve tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que el defensor del Bournemouth regresa al plantel luego de más de dos años sin vestir la celeste y blanca, desde aquel amistoso ante Estonia en 2022.





El resto de los convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros: Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.



La agenda de la Selección incluye una intensa preparación antes de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá:

Octubre 2025: Amistosos vs. Venezuela (Miami) y Puerto Rico (Chicago).

Noviembre 2025: Dos amistosos en Angola e India.

Diciembre 2025: Sorteo del Mundial (Washington DC).

Marzo 2026: Finalíssima ante España, a confirmar.

Junio 2026: Dos últimos amistosos previos al Mundial.

Junio-julio 2026: Fase de grupos del Mundial.

Scaloni encara así una nueva etapa con la base del equipo campeón del mundo, pero apostando a la renovación y al recambio generacional con miras al futuro.