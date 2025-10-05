Diputados exigen que Torrendel rinda cuentas por la crisis educativa
Presentaron un proyecto para que el secretario de Educación explique ante el Congreso los alarmantes datos sobre finalización del secundario, el presupuesto educativo y las políticas de aprendizaje implementadas.Legislativas05 de octubre de 2025Mariana Portilla
Un grupo de diputados nacionales de la oposición impulsó un proyecto de resolución para citar de manera urgente al secretario de Educación, Carlos Torrendel, con el objetivo de que explique ante las comisiones de Educación y de Familia, Niñez y Juventudes la situación actual del sistema educativo.
La iniciativa, presentada por la diputada radical Carla Carrizo y que cuenta con el respaldo de legisladores de la UCR Evolución, el radicalismo, el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica, y también de algunos referentes de Unión por la Patria, busca que Torrendel aclare los lineamientos de gestión, el presupuesto y los programas implementados frente a la crisis educativa.
Carrizo remarcó: “El Congreso necesita información oficial completa y sistemática. No alcanza con informes parciales que surgen de organismos independientes”.
El pedido de citación se apoya en el informe de Argentinos por la Educación, que reveló que solo 10 de cada 100 estudiantes que iniciaron la primaria en 2013 lograron finalizar la secundaria en tiempo y forma en 2024.
Carla Carrizo, diputada de la UCR.
El estudio evidencia un retroceso frente a años anteriores y enormes brechas territoriales: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 23% de los alumnos completa la escolaridad obligatoria en los plazos esperados, en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Catamarca el porcentaje apenas alcanza entre el 3% y el 4%.
Los diputados calificaron estos datos como “inaceptables” y alertaron sobre la falta de seguimiento oficial de los indicadores educativos.
Diez ejes que deben aclarar
El proyecto solicita que Torrendel brinde información detallada sobre diez aspectos fundamentales de la política educativa: acceso a la educación en zonas rurales; implementación de la Ley de Educación Técnico Profesional; y asignación presupuestaria por jurisdicción, índices de repitencia y sobreedad, niveles de alfabetización y comprensión lectora.
También sobre políticas de inclusión socioeconómica; formación docente y actualización pedagógica; estado de la infraestructura escolar; programas aplicados entre 2023 y 2025 para revertir déficits de aprendizaje; e incorporación de los resultados de evaluaciones nacionales en la planificación educativa.
Los legisladores recordaron que, según la Ley de Educación Nacional (2006), el Ministerio de Educación está obligado a remitir informes regulares al Congreso, algo que —según sostienen— “no se cumple de manera sistemática desde hace años”.
La propuesta pone especial énfasis en dos áreas estratégicas: educación rural, clave para la inclusión y el arraigo en territorios postergados; y educación técnico profesional, concebida como puente entre la escuela y el trabajo, pero que todavía enfrenta problemas de infraestructura, equipamiento y actualización.
“Fortalecer la educación técnica es indispensable para generar empleo calificado. Hoy los estudiantes no tienen acceso ni a herramientas básicas”, advirtieron los legisladores.
De aprobarse la iniciativa, el secretario Carlos Torrendel deberá presentarse ante el Congreso en las próximas semanas para explicar los resultados educativos y detallar los lineamientos del Presupuesto 2026.
Los diputados enfatizan que la citación no busca confrontación política, sino recuperar el control parlamentario y garantizar transparencia en la gestión educativa.
