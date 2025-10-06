General Las Heras vivió un fin de semana lleno de actividades y emociones. En la localidad de Villars se llevó a cabo la Primera Fiesta Nacional del Rodantero, un evento que reunió a familias, amigos y visitantes para disfrutar, pasear y compartir momentos únicos en un entorno comunitario.

Desde el Municipio expresaron su alegría por el éxito de esta primera edición: “Estamos muy felices de haber compartido esta primera edición que reunió a familias, amigos y visitantes en un espacio para disfrutar, pasear y vivir momentos únicos en la localidad de Villars”.

A su vez, agradecieron especialmente “a la familia organizadora por hacerlo posible” y destacaron que se trata de un encuentro que llegó para quedarse, augurando nuevas ediciones que fortalecerán esta celebración en el calendario local. “Un evento que llegó para quedarse y que celebramos con enorme alegría junto a toda la comunidad”, manifestaron.

La jornada reflejó el espíritu de Villars, una localidad que continúa consolidando su identidad a través de la organización de eventos que promueven la unión y el disfrute de vecinos y visitantes.

El deporte nacional brilló en la cancha local

Otro de los momentos destacados del fin de semana fue el inicio del torneo de la Sociedad Rural de General Las Heras, donde el protagonista fue el pato, deporte nacional que tiene en el distrito una de sus capitales más reconocidas.

Desde el Municipio acompañaron la apertura del torneo y expresaron: “Nos llena de alegría que se realicen estos torneos en nuestra cancha, ver a las familias y vecinos acercarse para compartir la pasión por este deporte y vivir una jornada en comunidad”.

El evento reunió a jugadores, vecinos y visitantes que disfrutaron de una competencia que ya forma parte de la tradición herense. También se destacó el trabajo de la Comisión del pato, a quienes agradecieron “por el esfuerzo constante y por dejar el predio cada vez más lindo”.

Con el orgullo de ser Capital Nacional del Pato, el municipio reafirmó su compromiso con el crecimiento de esta disciplina en la ciudad. “Seguimos apostando al crecimiento del pato en nuestra ciudad, orgullosos de ser la Capital Nacional del Pato”, expresaron desde la gestión local.

Además, ya se preparan para un nuevo gran evento: la Fiesta Nacional del Pato, que se celebrará en noviembre y que promete ser, una vez más, “otra jornada inolvidable para nuestro querido pueblo”.

Obras y mejoras en el Centro de Formación Profesional

En el plano educativo, el intendente Javier Osuna recorrió las nuevas instalaciones del Centro de Formación Profesional (C.F.P.), acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Elías Cambra, la presidenta de la Cooperadora, Karina Morales, y el director del establecimiento, Alejandro Bottini.

Durante la visita, se inauguraron los nuevos sanitarios del predio, una obra que forma parte del plan de mejoras en infraestructura educativa que impulsa el municipio. “Se inauguraron los nuevos sanitarios del predio y seguimos trabajando en más obras para mejorar la calidad de la educación”, expresaron tras el recorrido.

El compromiso con la formación y la capacitación se mantiene firme, con el objetivo de brindar mejores condiciones a los estudiantes y docentes que forman parte de esta institución. “Sigamos”, concluyeron desde el municipio, marcando la continuidad de un trabajo sostenido en favor del desarrollo educativo local.

Una comunidad que avanza unida

Entre celebraciones, deporte y educación, General Las Heras volvió a mostrar un fin de semana lleno de actividades que reflejan la identidad del distrito: una comunidad unida, orgullosa de sus tradiciones y comprometida con el progreso.

Desde Villars hasta el centro educativo, pasando por la cancha de pato, el municipio consolidó espacios de encuentro y crecimiento, reafirmando su impronta de cercanía y trabajo conjunto con los vecinos.