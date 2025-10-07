Analistas ajustan al alza la inflación de septiembre y prevén un dólar en torno a los $1.500 tras las elecciones

Las expectativas económicas del mercado volvieron a deteriorarse en septiembre, un mes signado por la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la presión sobre el mercado cambiario. Según el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA), los principales analistas privados subieron sus proyecciones de inflación, revisaron el tipo de cambio y recortaron las estimaciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el próximo año.

El informe del organismo, que recopila las proyecciones de 42 participantes entre consultoras, entidades financieras y centros de investigación, estima que la inflación de septiembre habría sido del 2,1%, por encima del 1,8% previsto en el relevamiento anterior. Para octubre, el consenso se mantiene en torno al 2%.

Además, las estimaciones para los próximos meses también fueron ajustadas. Los especialistas ahora esperan que recién en enero de 2026 los precios puedan mostrar una suba mensual inferior al 2%. En cuanto al acumulado de 2025, el REM proyecta una inflación del 29,8%, 1,6 puntos porcentuales más que el informe de agosto. En tanto, para los próximos doce meses, el mercado prevé una variación del 21,9%, 0,9 puntos más que en el sondeo previo.

Menor crecimiento y señales de estancamiento

El panorama de la actividad económica tampoco es alentador. El sector privado redujo su previsión de crecimiento para 2025 en medio punto, por lo que ahora se espera un PBI 3,9% superior al de 2024, cuando hace apenas dos meses se proyectaba un crecimiento del 5%.

Los analistas también empeoraron sus expectativas para el tercer trimestre del año, en el que estiman una caída del 0,6%, mientras que la recuperación esperada para el último trimestre se moderó al 0,5%.

“La proyección anual ya es menor que el arrastre estadístico que había dejado diciembre de 2024 (+4,3%)”, explicó Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier.

Dólar y mercado cambiario: una suba gradual

El relevamiento del Banco Central también incluyó las proyecciones sobre el tipo de cambio oficial. Aunque los analistas elevaron sus estimaciones, no esperan movimientos bruscos. Para el cierre de octubre, proyectaron una cotización de $1.440, prácticamente igual a la actual, aunque la encuesta fue realizada a fines de septiembre, cuando el dólar mayorista aún se ubicaba por debajo de los $1.400.

El mayor salto cambiario se prevé para noviembre, inmediatamente después de las elecciones legislativas nacionales, con una devaluación del 4,1% que ubicaría al dólar en torno a los $1.500. Para el cierre de 2025, el mercado anticipa que el tipo de cambio oficial se ubicaría cerca de los $1.536.

De confirmarse estas proyecciones, el dólar acumularía en los próximos doce meses un incremento del 24,1%, apenas por encima del aumento esperado para la inflación en el mismo período.