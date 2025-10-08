Marino se reunió con vecinos y supervisó obras en Villalonga
El intendente de Carmen de Patagones mantuvo reuniones con vecinos y recorrió obras junto a funcionarios municipales, además de encabezar la apertura de sobres para la limpieza de playas en San Blas.Municipales08 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, mantuvo una serie de reuniones con grupos de vecinos de la localidad de Villalonga, acompañado por la secretaria de Obras Públicas, el secretario de Hacienda y el delegado local.
Durante los encuentros, se abordaron distintas inquietudes y necesidades de la comunidad, entre ellas la extensión de las redes de gas y cloacas, dos de los principales servicios demandados en la zona.
Asimismo, Marino encabezó una reunión con la Comisión de Fomento de Villalonga, en la que se presentó un proyecto destinado a la revalorización y recuperación del edificio ubicado en el área del ferrocarril, un espacio con valor histórico para los vecinos.
En la misma jornada, el jefe comunal y su equipo recorrieron la obra de la planta potabilizadora, que actualmente se encuentra en ejecución, observando el progreso de los trabajos y dialogando con los responsables técnicos a cargo.
Avanza el plan de reconversión lumínica
Por otro lado, el equipo de alumbrado público del Municipio continúa trabajando en el marco del plan de reconversión lumínica que busca modernizar el sistema en todo el distrito.
En esta etapa, las tareas se desarrollaron en las calles Founier, Harosteguy y Humble de la ciudad cabecera, donde se realizó el recambio de luminarias con tecnología de mayor rendimiento, sostenibilidad y eficiencia energética.
Desde la comuna destacaron que este plan tiene como objetivo mejorar la seguridad y la calidad del alumbrado público, reduciendo además los costos de mantenimiento y consumo eléctrico.
Licitación para la limpieza de playas en San Blas
En tanto, el intendente Ricardo Marino presidió la apertura de sobres del Concurso de Precios N° 23/2025, correspondiente a la contratación del servicio de limpieza de enganches en playas de piedra y arena en Bahía San Blas.
El acto se realizó en el Despacho Municipal y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Franco Balcarce; el secretario de Gobierno, Héctor Otero; el secretario de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg; y el director de Compras, Gonzalo Voglino.
En esta oportunidad, presentaron sus propuestas las firmas Jacob Abel R. y Huertas Máximo.
Una vez finalizado el procedimiento, el expediente continuará con las instancias administrativas correspondientes, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio en una de las localidades turísticas más importantes del distrito.
