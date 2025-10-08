San Nicolás se prepara para disfrutar de una nueva edición del Festival RICO, que este año celebrará su novena edición con una propuesta que combina gastronomía, música y entretenimiento. El evento se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre en el Empedrado de la Costanera, ubicado en Lavalle y Juan Manuel de Rosas, un clásico punto de encuentro para los vecinos y visitantes.

Cuatro noches con artistas y DJs

Desde la Municipalidad de San Nicolás confirmaron a través de sus redes sociales la grilla oficial de artistas que participarán del evento. Durante las cuatro noches, el escenario principal recibirá a músicos y DJs que ofrecerán espectáculos variados, pensados para todos los públicos.

El jueves 9 de octubre, la apertura estará a cargo de DJ Isa Bonelli, seguida por las presentaciones de Que le den Candela, El Clan del Beat y Grupo Play, marcando el inicio de la fiesta con ritmos para bailar y disfrutar al aire libre.

El viernes 10, la jornada comenzará con DJ Juanse Menéndez, continuará con Delfina Viñale y el show de Ligthplay, un reconocido tributo a Coldplay, para cerrar con la energía de DJ Fer Palacio, uno de los DJs más populares del país.

El sábado 11, el escenario recibirá a DJ Andrés Farías, Radio Spika, Cuervo Hermanos y Leo Blanco, quien presentará su Michael Jackson Show, un tributo al Rey del Pop. El cierre estará a cargo de DJ Pipo, con una propuesta electrónica para disfrutar hasta la medianoche.

Finalmente, el domingo 12, la última jornada contará con la participación de DJ Cristian Vigo, La Chilena, Sebastián Molina —con su reconocido tributo a Ricardo Arjona— y Undercover, encargados de cerrar con broche de oro esta nueva edición del festival.

Gastronomía y entretenimiento

Como en cada edición, el Festival RICO no solo ofrecerá música en vivo, sino también una variada propuesta gastronómica, con food trucks, puestos de comidas regionales y bebidas para todos los gustos. Además, habrá espacios de recreación y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos, en un entorno natural junto al río.

Con una grilla completa y una oferta diversa, el Festival RICO 2025 promete consolidarse una vez más como uno de los eventos más esperados de San Nicolás, uniendo buena música, sabores locales y la calidez de la Costanera.