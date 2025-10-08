El Hospital Municipal de Daireaux incorporó una nueva torre laparoscópica destinada al sector de cirugía, con una inversión que asciende a $34.000.000.

Se trata de un equipamiento moderno y de última generación que reemplaza a la torre existente, e incorpora un sistema full HD que permite la grabación de video e imágenes, optimizando así el trabajo de los profesionales de la salud.

Gracias a esta nueva tecnología, el hospital podrá realizar cirugías laparoscópicas, ginecológicas, artroscópicas y de otorrinolaringología, garantizando mayor precisión, seguridad y calidad en las intervenciones.

Desde la gestión comunal destacaron que esta adquisición se enmarca en una política de constante inversión en salud pública, con el propósito de fortalecer el hospital municipal y seguir mejorando la atención de todos los vecinos y vecinas de Daireaux.

Daireaux fue sede de la instancia regional de Robótica 2025

En el ámbito educativo, la ciudad fue sede de la Instancia Regional de Robótica 2025, una competencia que reunió por primera vez a distritos de toda la región para compartir proyectos, experiencias y soluciones vinculadas con la robótica, la innovación y los saberes digitales.

El evento se desarrolló en el Gimnasio Municipal, con la participación del intendente Alejandro Acerbo, quien acompañó a los estudiantes, docentes y familias durante toda la jornada.

Las actividades incluyeron distintas competencias: Dragster, Innovación, Fútbol Robot y Laberinto, y culminaron con un almuerzo y la premiación de los equipos destacados.

Estuvieron presentes el secretario de Obras y Planeamiento, José Zubiría; la directora de la EET N°1, Geraldine Palomino; el asesor de Educación Técnica, Horacio Killing; la inspectora jefa distrital, Fernanda Marcos; el inspector de Educación Técnica, profesor Luis Quintana, y la inspectora de Educación Técnica, Natalia Graff, además de numerosos estudiantes, profesores y familias.

Desde el Municipio destacaron la importancia de fomentar este tipo de encuentros que promueven el intercambio de conocimientos y fortalecen el vínculo entre la educación y la tecnología.

Reunión con autoridades de Vialidad Provincial

Por otro lado, el intendente Alejandro Acerbo, junto al secretario de Obras y Planeamiento José Zubiría, mantuvo una reunión en el despacho municipal con la ingeniera María Valeria Cifre Carrillo, jefa de la Zona VIII de Vialidad Provincial, y con Alejandro Contreras, responsable de la división técnica de la misma zona.

Durante el encuentro, se abordó el análisis de la situación hídrica del distrito, poniendo especial atención en la alcantarilla ubicada en el cruce de la Ruta 86, entre el acceso Coppié y la Ruta 65, donde se buscará una pronta solución.

Además, se definieron acciones conjuntas entre el Municipio y Vialidad Provincial para garantizar el normal escurrimiento del agua en sectores periféricos de la ciudad y en distintos puntos del distrito.

Estas tareas se suman a la planificación de obras y mantenimientos que buscan mejorar la infraestructura vial y prevenir posibles inconvenientes derivados de las lluvias.

Un municipio que avanza en múltiples frentes

Entre la incorporación de equipamiento médico de última generación, la promoción de la robótica educativa y las gestiones en infraestructura, Daireaux continúa mostrando una gestión activa y comprometida con el bienestar de su comunidad.