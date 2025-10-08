El intendente de General Alvear, Ramón José Capra, encabezó la firma de dos convenios de comodato con instituciones deportivas locales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte en la comunidad y consolidar espacios dedicados al automovilismo y al ciclismo.

Convenio con la Asociación Civil Parque Motor

El 25 de septiembre, en las instalaciones de la Municipalidad, Capra firmó un comodato con la “Asociación Civil Parque Motor General Alvear”, destinado a fomentar el desarrollo deportivo y garantizar el funcionamiento de los espacios vinculados al automovilismo.

Del acto participaron la secretaria de Gobierno, Moramay Sayós; el asesor letrado, Norberto Giavino; y los representantes de la asociación, Lázaro Pardo —presidente— y Agustín Aramendi —secretario—.

Mediante el acuerdo, el Municipio cede en comodato a la entidad el uso de un espacio municipal donde se encuentran el Circuito automovilístico “Pedro Higinio García” y el Kartódromo “Félix Rodríguez”. Ambos predios serán destinados a la práctica de actividades deportivas vinculadas al karting, las motos y otras disciplinas motoras.

Desde la gestión local destacaron que esta iniciativa reafirma el compromiso del Municipio con el crecimiento de las instituciones que impulsan la actividad física, la participación social y el desarrollo comunitario.

Acuerdo con la Unión Ciclista del Centro

Por otra parte, el intendente Ramón José Capra firmó otro contrato de comodato con Paoltroni, en representación de la “Unión Ciclista del Centro”, con el propósito de fortalecer el ciclismo local y acompañar las actividades que la institución desarrolla a lo largo del año.

A través de este convenio, la Municipalidad de General Alvear cede una fracción de terreno de aproximadamente 24.173 m², correspondiente a parte de las parcelas 1 y 2 (quinta 57, sección C). En ese espacio se encuentran la pista de ciclismo, los vestuarios, la cabina de transmisión, los sanitarios y otras construcciones complementarias.

El contrato establece que la asociación acepta el uso del predio y sus edificaciones en las condiciones verificadas por la Dirección General de Obras Públicas Municipal, y se compromete a conservarlas adecuadamente.

Durante la firma, Capra destacó la importancia de la articulación entre el Municipio y las entidades deportivas:

“Este tipo de acuerdos fortalecen el vínculo entre las instituciones locales y el Municipio, y reflejan el compromiso que tenemos con el deporte y la salud”, expresó el intendente.

Ambos comodatos se enmarcan en la política municipal de promover el deporte, los hábitos saludables y el trabajo conjunto con las instituciones locales, reforzando el sentido de pertenencia y el desarrollo social en General Alvear.