El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó que la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) está cumpliendo sus primeros diez años desde su creación, y en ese marco anticipó que “se viene una etapa de grandes obras de infraestructura para seguir proyectando a nuestra Casa de Altos Estudios no sólo en nuestro distrito sino en toda la región”.

El jefe comunal subrayó que el Municipio ya está licitando la culminación de la Estación de Trenes de la UNaB, una obra que beneficiará no solo a los casi 6 mil estudiantes de la universidad, sino también a miles de vecinos y vecinas que circulan por la zona de Burzaco.

Además, Cascallares informó que, gracias al trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires, se pondrá en marcha la construcción del segundo edificio de aulas en el predio de la Quinta Rocca, donde también se desarrollará un nuevo edificio de talleres y laboratorios destinados al crecimiento científico y tecnológico de la institución.

Más infraestructura y desarrollo para la universidad

El Municipio y el Gobierno bonaerense también prevén avanzar con la renovación integral de la Casona de la Quinta Rocca, ubicada en el mismo espacio donde la Comuna browniana presentó recientemente el nuevo Parque Público de la Universidad, que cuenta con 7 hectáreas de superficie.

Actualmente, la UNaB tiene casi 6 mil estudiantes en sus 13 carreras, más de 500 graduados —de los cuales el 80% son vecinos de Brown y primera generación de universitarios—, y más de 35 mil personas que han pasado por cursos y diplomaturas de Extensión en distintas sedes del distrito.

“Ahora vamos a seguir sumándole más infraestructura con la nueva Estación de Trenes, otro edificio de aulas, un edificio de talleres y laboratorios para el desarrollo científico tecnológico y la puesta en valor de la Casona de la Quinta Rocca, donde funcionará el Rectorado”, finalizó Cascallares, reafirmando el compromiso del Municipio con la educación pública y el progreso local.

Jura de nuevos jueces y fiscales en Lomas de Zamora

Por otra parte, el intendente de Almirante Brown e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, Mariano Cascallares, participó de la ceremonia de jura de nuevos jueces y fiscales que desempeñarán funciones en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El acto, que se desarrolló durante tres jornadas, contó con la presencia del miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres; del ministro de Justicia de la Provincia, Martín Mena; y de diversas autoridades del Poder Judicial.

“Este es el resultado del procedimiento de selección de los postulantes a jueces e integrantes del Ministerio Público que llevamos adelante desde el Consejo de la Magistratura bonaerense”, destacó Cascallares, quien subrayó que estas designaciones “permiten acelerar y dar mayor eficiencia al funcionamiento del sistema judicial de la región”.

Fortalecimiento del sistema judicial

Durante las jornadas prestaron juramento las juezas de Familia Patricia Barrientos y Fernanda Arrinda; el juez de Garantías Matías Ocampo; y el juez en lo Civil y Comercial Javier Vignolo.

También asumieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Sebastián De Cesare, Georgina Retamales, Lucía Copertino, Jonathan Barraud, Fernando Carrillo y María Fernanda Anaya.

Además, juraron los agentes fiscales Romina Pellegrino, Sabrina Marotta, Miguel Reynoso, Sebastián Grys, Leandro Patteta, Roberto Daniel Pucci, Gustavo Fernando Fernández y Sergio Zárate, junto a los defensores penales Eduardo Magoja, Leonardo Schumman y Natalia Pazzano.

Cascallares remarcó que estas asunciones son “muy importantes porque permitirán agilizar y eficientizar la administración de Justicia en beneficio de las vecinas y los vecinos de Almirante Brown”.