Por la mañana de este jueves, la Policía Federal Argentina irrumpió en la vivienda del diputado nacional José Luis Espert, ubicada en Beccar, partido de San Isidro, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La causa se centra en los vínculos entre el legislador y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.

El operativo fue encabezado por agentes de la PFA, oficiales de justicia, miembros de la Gendarmería Nacional y dos testigos civiles. Espert recibió a los efectivos personalmente en la puerta de su domicilio, donde se desarrolló el procedimiento que incluyó el secuestro de dispositivos y documentación.

En paralelo, se allanó su despacho en el Congreso de la Nación, el cual había sido precintado desde la noche anterior. Pasadas las 11.30, el personal judicial ingresó al recinto acompañado por empleados legislativos. Salieron minutos después con una caja con documentos, y el despacho volvió a ser clausurado a la espera de nuevas directivas.

Alcance del operativo: casa, despacho y dispositivos electrónicos

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Lino Mirabelli y aprobadas de manera inédita por la Cámara de Diputados, con 215 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones. La ley de fueros exige que cualquier allanamiento a un legislador sea autorizado expresamente por la Cámara a la que pertenece.

El procedimiento incluyó la incautación de teléfonos, computadoras y documentación tanto en el domicilio de Espert como en su oficina legislativa. Todo el operativo se llevó a cabo bajo estricto secreto de sumario.

El trasfondo: los 200.000 dólares y el vínculo con Machado

El origen del escándalo remite a una transferencia por 200.000 dólares realizada en 2020 a la cuenta personal de Espert desde una empresa vinculada a Federico Machado. La operación fue denunciada por el dirigente social Juan Grabois, quien pidió que se investigue si el dinero provenía de una estructura de lavado de activos con conexiones internacionales.

El propio Espert reconoció públicamente la existencia de un contrato de asesoramiento económico con una firma minera guatemalteca asociada a Machado. Según su versión, el pago fue un adelanto por servicios que nunca llegó a prestar debido a la irrupción de la pandemia. Sin embargo, esa explicación fue puesta en duda luego de que se encontrara en la casa de Machado un contrato completo que estipulaba pagos por un millón de dólares en cuotas mensuales.

También trascendió que, durante su campaña presidencial de 2019, Espert habría realizado más de 30 vuelos en aviones privados pertenecientes a Machado y usado una camioneta blindada provista por el empresario.

Repercusiones políticas y legales inmediatas

En medio del escándalo, Espert presentó un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre, aunque seguirá cobrando su salario y mantendrá sus fueros mientras esa licencia no sea tratada formalmente en sesión ordinaria. El legislador también renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Su abogado, Alejandro Freeland, cuestionó duramente el operativo. Afirmó que no le permitieron ingresar al allanamiento sin orden del juez y acusó a sectores políticos y mediáticos de llevar adelante una persecución. “Nunca vi un escarnio tan brutal contra una persona que ni siquiera está procesada”, dijo ante la prensa.

Desde la oposición, distintas voces reclamaron mayor transparencia y alertaron sobre la gravedad institucional del caso. El silencio oficial desde el bloque libertario se mantiene, mientras el Congreso continúa bajo tensión.

Extradición de Machado y contexto internacional

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al pedido de extradición de Fred Machado a los Estados Unidos, donde será juzgado por delitos de lavado de dinero, estafas y narcotráfico. El presidente Javier Milei ya anunció que firmará la aprobación del traslado, lo que suma presión al expediente que involucra a su ex aliado político.

El fiscal Federico Domínguez lidera la investigación local, y ya avanzó en imputar formalmente a Espert por presunto lavado de activos. En simultáneo, en Comodoro Py se tramita otra causa paralela vinculada al uso de aeronaves privadas asociadas a Machado durante la campaña presidencial del diputado.

Escenario abierto: lo que sigue

Con la causa en plena etapa de recopilación de pruebas, el foco está puesto en lo que surja del análisis forense de los dispositivos incautados y de la documentación secuestrada en los operativos. También se espera que en las próximas semanas se determine si el Congreso avanza con una sesión especial para tratar la situación procesal del diputado y el posible retiro de sus fueros.

El caso Espert-Machado amenaza con escalar aún más y ya sacude tanto al oficialismo como a la escena política nacional, marcando un nuevo capítulo en la relación entre poder político y estructuras delictivas transnacionales.