Regreso sigiloso de Caputo: ¿qué hay detrás del rescate?

El ministro de Economía, Luis Caputo, aterrizará mañana viernes en Buenos Aires tras una semana negociando en Washington con las autoridades del Tesoro de Estados Unidos. Pero hasta ahora —y salvo confirmaciones oficiales mínimas— reina el hermetismo total.

Regreso del equipo económico sin anuncios

Caputo retorna al país junto a su vice José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, luego de una visita de seis días centrada en ultimar los términos de un apoyo financiero estadounidense. El objetivo oficial del viaje: definir el paquete de ayuda comprometido por el gobierno de Donald Trump para asistir a Argentina.

Sin embargo, fuentes gubernamentales insistieron en que no habrá declaraciones públicas sobre las negociaciones hasta que el acuerdo esté cerrado, advirtiendo que cualquier filtración mediática sería “sobre bases falsas”.

Aunque se especula con que algunos avances se podrían anunciar este jueves, no hay certezas confirmadas. Se estima que la comunicación formal será realizada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Una parte del equipo volverá más tarde a Washington para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, lo que sugiere que las negociaciones aún no están cerradas.

De qué tipo de asistencia se habla

La medida con mayor peso en las negociaciones es un swap de divisas por aproximadamente USD 20.000 millones, que actuaría como línea de apoyo para fortalecer las reservas del Banco Central argentino. Este instrumento —gestionado a través del Exchange Stabilization Fund de EE.UU.— permitiría operar en moneda extranjera sin un desembolso directo inmediato.

Crédito stand‑by y compra de bonos

Otras alternativas en danza son un crédito stand‑by y la adquisición de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano. Aun así, declaraciones recientes de Bessent remarcan que Estados Unidos no pondrá dinero directamente, sino que ofrecerá esa línea de swap para respaldar la estabilidad cambiaria.

El rol del FMI y los DEG en la ecuación

Mientras avanzan las negociaciones con el Tesoro de EE.UU., el FMI también aparece como actor clave. La directora gerente Kristalina Georgieva advirtió que las definiciones llegarán “en breve”. Una opción que se baraja es que EEUU ceda sus Derechos Especiales de Giro (DEG) al país, una modalidad ya utilizada por países como Qatar en 2023. Esa transferencia, de concretarse, aportaría liquidez bajo la fórmula del organismo multilateral.

Se especula que el paquete final pueda combinar DEG con swap y otros mecanismos coordinados con el FMI, el Banco Mundial y el BID.

Expectativas y riesgo político

La espera del anuncio final ha tensionado los mercados. En la última rueda cambiaria, el Tesoro contaba con apenas unos USD 300 millones para sostener el dólar oficial debajo del techo de la banda cambiaria.

Se prevé que el anuncio formal quede para el martes 14 de octubre, durante la reunión entre Trump y Milei en Washington. Allí, Caputo y Bausili podrían acompañar al Presidente argentino. Un dato no menor: ese día también ocurre el encuentro anual del FMI, lo que refuerza la magnitud del evento.

Ante la falta de explicaciones oficiales previas, ya fue convocada una interpelación en la Cámara de Diputados al ministro Caputo para el miércoles 15 de octubre, con la intención de que rinda cuentas por las negociaciones con EE.UU.