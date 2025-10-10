El fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó un vacío enorme en el fútbol argentino. En medio del dolor y la conmoción, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tomó una decisión clave: Claudio Úbeda, ayudante del DT, continuará al mando del equipo hasta fin de año, manteniendo el proyecto y la estructura que el propio Russo había armado.

El ex Racing y Juvenal Rodríguez seguirán al frente del plantel profesional, acompañados por Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino.

La decisión fue respaldada de manera unánime por la comisión directiva, que valoró la cercanía del grupo con los jugadores y el respeto a la línea de trabajo que Russo impulsó hasta sus últimos días.



Más allá de los resultados deportivos, en el club coinciden en que el objetivo principal es mantener la unidad y el equilibrio emocional del plantel. La pérdida de Russo, que falleció a los 69 años tras una larga lucha contra una enfermedad, golpeó profundamente al vestuario.

“Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. ¡Tu huella es como la gloria eterna! Gracias”, expresó Úbeda, quien compartió varios años con el DT en Arabia Saudita, Rosario Central y San Lorenzo.



El plan deportivo: asegurar la clasificación a la Libertadores

El nuevo cuerpo técnico tendrá una meta inmediata: asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Boca se encuentra segundo en la Tabla Anual, a tres puntos de Rosario Central, y con varios partidos clave por delante: Barracas Central, Belgrano, Estudiantes y el Superclásico ante River en La Bombonera.

Bajo la conducción interina de Úbeda, Boca cayó ante Defensa y Justicia, pero se recuperó con una goleada 5-0 sobre Newell’s. El equipo mostró una fuerte respuesta emocional, algo que en el club interpretan como una señal del compromiso con el legado de Russo.

Boca abrirá una nueva etapa sin su histórico entrenador, pero con la impronta que él dejó marcada en cada integrante del plantel y del cuerpo técnico. Claudio “Sifón” Úbeda asumirá la conducción con la misma filosofía que caracterizó a su maestro: trabajo, compromiso y humildad.