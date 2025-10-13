San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte

Avanza la repavimentación de una de las principales arterias de Boulogne

En el marco del Plan de Reparación de Calles y Veredas, el Municipio de San Isidro avanza con la repavimentación de la calle Yatay, una de las principales arterias de Boulogne. Las tareas se desarrollan del 0 al 800, a lo largo de unas diez cuadras, abarcando una superficie de aproximadamente 4.000 m² de calzada.

Los trabajos incluyen la demolición del pavimento deteriorado y la construcción de nuevas capas de hormigón de alta resistencia, además de la nivelación de bocacalles y cordones para mejorar el escurrimiento pluvial. La arteria es fundamental, ya que por allí circulan las líneas de colectivo 707, 333 y 130.

“El objetivo de esta obra es mejorar la seguridad vial y la calidad de circulación, favoreciendo la movilidad y conectividad de los vecinos de Boulogne. Estamos terminando de reconstruir por completo diez cuadras que estaban completamente destruidas y perjudicaban a todos los vehículos, incluyendo el transporte público. Con obras bien hechas, nada de parches, materiales de buena calidad y supervisión constante. Seguimos trabajando para que Boulogne siga creciendo”, expresó el intendente Ramón Lanús, quien supervisó personalmente los avances.

La transformación de Yatay se enmarca en un plan más amplio que contempla más de diez obras en ejecución simultánea en diferentes zonas del distrito, con el fin de mejorar la infraestructura urbana y la circulación vehicular.

Más obras viales en distintos puntos del partido

Durante septiembre, se iniciaron trabajos de repavimentación en calles estratégicas de Beccar, San Isidro, Boulogne, Villa Adelina, Martínez y Acassuso. Las intervenciones comprenden obras en hormigón y asfalto, según el tipo de tránsito de cada zona.

Las obras con hormigón actualmente en ejecución son:

Uruguay, entre Acceso Norte y Panamericana.

Yerbal, entre Rolón y Salguero, y entre Gorriti y Thames.

Castiglia, entre Darregueira y Yatay.

Paraná, entre Dean Funes y Batalla La Florida.

Intersecciones de Lamadrid y Colombres, y Diagonal Tucumán y Castelli.

Juan José Paso, entre Lavalle y Balcarce.

General Justo José de Urquiza, entre Av. Santa Fe y Manzone.

Hipólito Yrigoyen, entre Saavedra y Fray Luis Beltrán.

Además, se realizaron mejoras asfálticas en:

Centenario, entre Terrero y Guido.

Fondo de la Legua, entre Godoy Cruz y E. Wilde.

Durante octubre, las tareas continuarán en José Figueroa Alcorta, Lamadrid y Colombres, Vélez Sarsfield y Tres Sargentos, Primera Junta (entre 25 de Mayo y Acassuso), y Laprida al 1700 y del 2500 al 3200.

Cambios en la línea 707: nuevos ramales y mejor frecuencia

A partir del 13 de octubre, la línea de colectivos 707 implementará una reorganización de sus recorridos para mejorar la frecuencia y la cobertura en las zonas de mayor demanda.

La Municipalidad de San Isidro, junto a la empresa M.O.G.S.M, dispuso la reconfiguración de los ramales Azul, Verde y Rojo, que se unificarán en dos nuevos ramales: A y B. En tanto, los ramales 8 (ex 700) y Naranja no sufrirán modificaciones.

El nuevo esquema permitirá más servicios por hora entre las 6 y las 20, lo que se traduce en menor tiempo de espera para los pasajeros y mayor eficiencia operativa. Además, se busca reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂, garantizando la sostenibilidad del servicio.

Los tramos donde la línea dejará de circular seguirán teniendo cobertura mediante otras líneas provinciales y nacionales, como la 71, 333, 407 y 437, entre otras.

En junio de 2025, una primera etapa de cambios ya había mostrado resultados positivos: el índice de pasajeros por kilómetro pasó de 1,7 en marzo a más de 2,5 en septiembre, reflejando una mejora en la eficiencia del transporte público.

Con la nueva configuración, la 707 contará con cuatro ramales activos: A, B, Naranja y 8 (ex 700). Se trata de la única línea con recorridos que inician y finalizan dentro del partido de San Isidro, a diferencia de otras veinte que son de jurisdicción provincial o nacional.

Nuevos recorridos detallados

Ramal A (verde y azul)

Ida: Manuel Estrada - Calle 240 – Sarratea - Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Morón - Olazábal - Yatay - Godoy Cruz – Verduga - Av. Avelino Rolón - Av. Márquez - Av. Centenario - Neyer - Av. Andrés Rolón - Lonardi - San José - Guido - Av. Sucre - José Ingenieros - Blanco Encalada - Ramón Falcón - Reclus - Patagonia - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.

Vuelta: Misma traza en sentido inverso con ajuste en Puente Camino Morón y Colectora Túnel Boulogne.

Ramal B (verde y rojo)

Ida: Manuel Estrada - Calle 240 - Sarratea - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Carlos Tejedor – Uruguay - Maestro Santana – Udaondo – Marte - Av. Centenario - Av. Santa Fe - Corrientes - Av. Fleming - Edison - Fondo de la Legua - Drago - Av. de Mayo - Virrey Vértiz - Soldado de Malvinas - Scalabrini Ortiz - Estación Villa Adelina.

Vuelta: Misma traza en sentido inverso hasta Manuel Estrada.