En medio de los preparativos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) presentó formalmente un pedido ante la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires para reimprimir los carteles de exhibición obligatoria que deben colocarse en cada centro de votación con la lista completa de candidatos a diputados nacionales.

La solicitud se realiza después de que el fiscal electoral rechazara volver a imprimir las boletas únicas de papel, y la alianza apuesta a actualizar al menos los afiches informativos.

Mientras la Cámara Nacional Electoral deberá definir este lunes si ratifica lo que ya resolvieron dos instancias judiciales —que no habrá reimpresión de boletas únicas—, LLA busca que los carteles reflejen la nueva conformación de su lista.

Rechazo fiscal y trámite ante la Junta

La presentación fue realizada por los apoderados Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes argumentaron que la medida es necesaria para “garantizar transparencia y evitar confusiones en el electorado”.

La Junta Electoral habilitó días y horas inhábiles para tratar el asunto con urgencia y trasladó el pedido a todas las fuerzas políticas, otorgándoles 24 horas para expedirse.

Además, requirió al Ministerio del Interior que informe si es materialmente posible realizar la reimpresión, cuál sería su costo, el tiempo estimado y la fecha de entrega de los nuevos afiches, con el objetivo de definir la viabilidad operativa y financiera antes de emitir una resolución definitiva.

Nueva lista y relevancia de los carteles

El pedido de LLA se sustenta en la renuncia de José Luis Espert, Lucía Bernardoni y María Gabriela Gobea, lo que motivó una reconfiguración de toda la nómina. La Cámara Nacional Electoral aprobó la adecuación del orden de los candidatos respetando la alternancia de género establecida por el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional, dejando a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En su escrito, LLA sostuvo que los carteles de exhibición son “el único medio oficial para mostrar la lista completa de postulantes”, ya que la boleta única de papel (BUP) solo incluye los primeros cinco nombres.

Por ello, remarcaron que “la reimpresión resulta absolutamente necesaria” para proteger la pureza del sufragio y la transparencia del proceso, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que subraya la obligación del Estado de evitar confusiones entre los votantes.

El espacio solicitó además que se habiliten días y horas inhábiles para acelerar la tramitación y que la orden de reimpresión se curse de manera urgente a través del Poder Ejecutivo Nacional, conforme al artículo 64 del Código Electoral.

¿Quién encabezará la lista?

Aún sigue la disputa sobre quién debe liderar la nómina tras la renuncia de Espert. El juez Alejo Ramos Padilla había señalado que Karen Reichardt debía asumir como primera candidata, mientras que la Cámara Nacional Electoral indicó que sería Diego Santilli.

Este domingo, el fiscal federal Ramiro González propuso que se confirme la decisión de primera instancia y que Reichardt encabece la lista, argumentando que el “corrimiento” de la lista respeta la paridad de género sin reemplazar a un varón por otro varón.

De esta manera, se espera que la Cámara ratifique tanto el futuro de las boletas como la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.