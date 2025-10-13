Mayra: "Queremos volver a tener una Argentina justa, libre y soberana"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó los festejos por el 76º aniversario de San Francisco Solano que tuvo su inicio con un desayuno y una ceremonia en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, prosiguió con el izamiento del pabellón nacional en la plaza Yapeyú, con el Tedeum en la parroquia San Francisco Solano y con el desfile cívico tradicionalista sobre la avenida 844 y 895.

"¡Feliz cumpleaños San Francisco Solano! 76 años de historia de raíces y de mucha fuerza. Cuando uno tiene fe, actúa desde el corazón. Y cuando el pueblo de Solano reconoce la gestión de trabajo, confía en los proyectos políticos que tienen el corazón puesto en el pueblo. Hoy tenemos un gobierno nacional que no tiene corazón y eso el pueblo trabajador no se lo merece y no lo quiere. Por eso, ya sabemos dónde tiene que estar el pueblo que sí tiene alma, que siente el dolor del otro, los que tenemos corazón, fe y queremos salir adelante", señaló Mayra acompañada por integrantes del Gabinete Municipal, autoridades, representantes de instituciones y de escuelas, y vecinos y vecinas.

Y resaltó: "Los que queremos a la Argentina, los que tenemos en el corazón al otro, no queremos otra vez vivir de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional como quieren y lo están haciendo lamentablemente en estos días. Queremos volver a tener una Argentina justa, libre y soberana, como aquella que tuvimos con Néstor y Cristina, habiéndonos liberado del FMI, creando millones de puestos de trabajo, garantizado los derechos previsionales para nuestras mujeres y nuestros jubilados. En esa Argentina tenemos que volver a vivir y para que eso todos tenemos que en confiar en la política como herramienta de transformación".

Y subrayó: "Nosotros somos militantes políticos que seguramente tenemos errores, pero tenemos el corazón puesto en el pueblo y esa es la política que hay que reconocer, valorar y cuidar. Seamos audaces, vecinos y vecinas de Solano. Creamos en la política, elijamos a nuestros representantes, exijamos resultados de los gobiernos y evaluemos objetivamente qué gobiernos son los que mejoran y transforman la vida de la gente y quiénes son los que perjudican e hipotecan el futuro del las nuevas generaciones. Si podemos hacer esa evaluación, sabemos, y con orgullo lo digo, que los días más felices fueron, son y serán peronistas. ¡Gracias Solano de corazón!, siempre de donde me toque voy a estar trabajando para ustedes".

La Jefa comunal comenzó el domingo de festejos en el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, ubicado en la calle 893 Nº 4467, donde se desarrolló un desayuno y una ceremonia en el marco de 67º aniversario de la institución en la cual se presentó una nueva unidad móvil. En la ocasión, Mayra saludó a los integrantes del cuerpo bomberil y a sus respectivas autoridades.

Luego se dirigió hasta la plaza Yapeyú donde realizó el izamiento de la bandera nacional junto al presidente de la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, Ramón Arce. Minutos después asistió al Tedeum a cargo del obispo auxiliar de la Diócesis de Quilmes, monseñor Eduardo Redondo, que se efectuó en la parroquia San Francisco Solano. Hasta que finalmente, Mayra se acercó hasta el palco en la avenida 844 y 895, para presenciar el desfile, donde dio su discurso ante miles de vecinos y vecinas.

En este marco, la fiesta continuó hasta entrada la noche con la feria de emprendedores y foodtrucks, a precios populares, y con las propuestas musicales sobre el escenario ubicado en el playón de la intersección de las avenidas 844 y 893, que contó con el gran cierre de una noche a pura cumbia a cargo de Jimmy y su Combo Negro y La T y la M.

La jornada fue organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con las siguientes instituciones de San Francisco Solano: el Rotary Club; el Club de Leones; los Bomberos Voluntarios y la Cámara Regional de Comercio e Industria, además del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y contará con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.