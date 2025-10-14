Terminó la fecha 12 y se perfila un Boca-River en los cruces de octavos

Este lunes concluyó la fecha 12 del Torneo Clausura con el empate 1-1 entre Platense y Deportivo Riestra en el estadio Ciudad de Vicente López. Con ese resultado, el conjunto del Bajo Flores se mantiene como único líder de la Zona B con 24 puntos y extendió su invicto a ocho partidos. De haber ganado, el Malevo habría superado a River Plate, que continúa en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026.

La jornada dejó una serie de resultados sorpresivos que modificaron las posiciones de las tablas de las dos zonas, la Tabla Anual y la de promedios, donde se definen las clasificaciones a las copas internacionales y los descensos.

Sorpresas, triunfos agónicos y luchas por la permanencia

El viernes se inició la actividad con cuatro encuentros que movieron la parte alta de ambas zonas. Uno de los golpes más resonantes lo dio San Martín de San Juan, que venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y continúa dando pelea a Aldosivi en la lucha por la permanencia. Sin embargo, el equipo sanjuanino permanece en zona de descenso, y por reglamento no podría disputar los octavos de final del torneo si se mantiene esa situación.

En otro resultado importante, Defensa y Justicia derrotó a Argentinos Juniors y quedó como puntero de la Zona A, mientras que el Bicho perdió la posibilidad de meterse en zona de acceso a la Libertadores vía Tabla Anual, en la que ingresan los tres primeros.

Además, Central Córdoba venció a Unión en un duelo clave dentro del grupo, y Newell’s empató 1-1 con Tigre en Rosario, en un encuentro marcado por el gol de Nacho Russo y su dedicatoria especial a su padre.

Talleres respira y Racing se mete en zona copera

El sábado comenzó con un triunfo agónico de Talleres sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 en condición de visitante. Ese resultado le permitió al conjunto cordobés sumar aire en la pelea por no descender y mantener sus ilusiones de acceder a los octavos de final.

Más tarde, Racing Club se impuso por 3-1 ante Banfield y logró entrar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que en el cierre de la jornada, Rosario Central venció 2-1 a Vélez en Liniers y le sacó seis puntos de ventaja a Boca Juniors en la Tabla Anual, quedando como líder.

Por su parte, Estudiantes de La Plata igualó 1-1 con Belgrano y mantiene sus chances coperas intactas.

Domingo con emociones y duelos claves

La acción continuó el domingo con cinco encuentros. En Mar del Plata, Aldosivi superó 2-0 a Huracán y se ilusiona con evitar el descenso, sumando tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.

En Mendoza, el clásico entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia terminó sin goles, aunque el equipo azul concluyó el encuentro con nueve jugadores. A pesar de eso, logró rescatar un punto valioso frente a su rival provincial.

En Alta Córdoba, Instituto venció 2-0 a Atlético Tucumán, resultado que le permite seguir escalando posiciones en la Zona B.

River sorprendido en el Monumental e Independiente cayó en Avellaneda

Lo más destacado de la fecha ocurrió en el Estadio Monumental, donde River Plate sufrió una sorpresa inesperada al igualar frente a Sarmiento de Junín, resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos de la zona.

En el cierre de la jornada, Independiente perdió 1-0 con Lanús en el Libertadores de América de Avellaneda, comprometiendo su clasificación a la siguiente instancia del Clausura.

Así serían los cruces de octavos de final

De finalizar hoy la fase regular, los cruces de octavos de final del Torneo Clausura serían los siguientes:

Defensa y Justicia vs. Sarmiento

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Estudiantes vs. San Lorenzo

Boca Juniors vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Huracán

Lanús vs. Tigre

Vélez vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Unión

El Superclásico entre Boca y River se perfila como el gran atractivo de los cruces, en una instancia que promete máxima tensión y alto impacto deportivo.

Las clasificaciones a las copas y los descensos

En cuanto a las competencias internacionales, Platense, campeón del Torneo Apertura, ya está clasificado a la Copa Libertadores 2026. Lo acompañarán el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina, que tiene como semifinalistas a River, Independiente Rivadavia, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

Por la Tabla Anual, los equipos que hoy ingresarían a la Libertadores serían Rosario Central, Boca Juniors y River Plate (en repechaje). En tanto, a la Copa Sudamericana 2026 accederían Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Racing, Lanús y Barracas Central.

En la zona baja, los equipos que hoy estarían descendiendo son San Martín de San Juan y Aldosivi, aunque el cierre del campeonato podría modificar ese escenario.