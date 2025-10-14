Lucía Gómez: "Una escuela es una herramienta de transformación social"

Lucía Gómez, encabezó la celebración por el centenario de la Escuela Primaria N°9 “Juan Bautista Alberdi”. Se trata de una institución que a lo largo de un siglo ha formado generaciones de vecinos y vecinas, dejando una huella imborrable en la historia del distrito.

El acto reunió a autoridades municipales y educativas, ex alumnos, docentes, auxiliares, familias y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a una escuela que se mantiene viva gracias al compromiso y al amor por la enseñanza.

Durante la ceremonia, la intendenta Lucía Gómez destacó el profundo significado de este aniversario y el valor de la educación pública como herramienta de transformación social.

La jefa comunal repasó los orígenes de la escuela y reconoció a los pioneros que hicieron posible su creación: Hada Capelli, su primera directora; Luis Somariva, maestro comprometido con su comunidad; las docentes Josefa Rocha y Clara Domenech; Félix Garrote, primer presidente de la Cooperadora; y Juan Hilero, quien donó las tierras para que la escuela tuviera su propio espacio.

“Hoy esas personas que lo hicieron posible se ven representadas en cada docente, en cada auxiliar, en cada niño o niña que aprende y en cada familia que acompaña. Porque una escuela no es solo un edificio: es una herramienta de transformación social”, dijo la mandamás.

“Por eso, quiero felicitar a todos y todas quienes son parte de esta historia: a los docentes, a los directivos, a los miembros de la Cooperadora, a los auxiliares, a los alumnos y ex alumnos, y a cada familia que hizo de esta escuela un lugar de encuentro, de aprendizaje y de sueños compartidos”, agregó.

El acto contó con la participación de toda la comunidad educativa, números artísticos, palabras alusivas y momentos de reencuentro entre generaciones que compartieron anécdotas y recuerdos.

Se entregó mobilario escolar

Chaves Municipio realizó la entrega de nuevo mobiliario escolar en instituciones educativas de Gonzales Chaves y Juan Eulogio Barra, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y trabajo en las aulas.

En esta oportunidad, se distribuyeron mesas y sillas a la Escuela Primaria N°1 y al Centro Complementario de Gonzales Chaves, y a la Escuela Primaria N°5 de Juan Eulogio Barra.

Desde el municipio se agradeció a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y a su director, Alberto Sileoni, por facilitar estos insumos, así como también al personal municipal que llevó adelante el traslado y la descarga del mobiliario con compromiso y dedicación.