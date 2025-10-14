Salazar firmó el convenio para la concreción del Polo Gastronómico en la ex Terminal

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó la firma del convenio de adjudicación de la licitación pública para la concesión del edificio de la ex Terminal de Ómnibus, donde se desarrollará el nuevo Polo Gastronómico y de Coworking “Espacio Delta”.

El acto se realizó en el despacho del Intendente, con la participación del Subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y el apoderado legal de la empresa adjudicataria CAMH S.A., José Alberto Abraham.

El proyecto surge de la decisión de recuperar y poner en valor un edificio emblemático en desuso, a través de una propuesta de inversión privada que complementa las gestiones del Municipio para impulsar el desarrollo local.

La empresa CAMH S.A. fue seleccionada tras la Licitación Pública N° 03/25, establecida por la Ordenanza N° 6696/25, con una propuesta integral que contempla una inversión total de U$S 855.100, superando el mínimo requerido. La concesión, otorgada por 30 años, incluye un canon de ingreso de U$S 50.000 y un canon mensual de U$S 2.000. 

El proyecto “Espacio Delta” prevé la refuncionalización integral de la planta baja para el desarrollo del Polo Gastronómico y la creación de un espacio de coworking y librería-café en la planta alta.

También abarca la puesta en valor de la plaza adyacente, con la construcción de un anfiteatro público y nuevos espacios destinados al estudio, la recreación y el deporte, que reforzarán el carácter abierto y participativo del lugar.

La adjudicación incluye la generación de empleo local y la contratación de proveedores sampedrinos, contribuyendo al desarrollo económico y productivo de la ciudad.

