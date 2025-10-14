Salazar firmó el convenio para la concreción del Polo Gastronómico en la ex Terminal

El acto se realizó en el despacho del Intendente, con la participación del Subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, y el apoderado legal de la empresa adjudicataria CAMH S.A., José Alberto Abraham.

El proyecto surge de la decisión de recuperar y poner en valor un edificio emblemático en desuso, a través de una propuesta de inversión privada que complementa las gestiones del Municipio para impulsar el desarrollo local.

La empresa CAMH S.A. fue seleccionada tras la Licitación Pública N° 03/25, establecida por la Ordenanza N° 6696/25, con una propuesta integral que contempla una inversión total de U$S 855.100, superando el mínimo requerido. La concesión, otorgada por 30 años, incluye un canon de ingreso de U$S 50.000 y un canon mensual de U$S 2.000.

El proyecto “Espacio Delta” prevé la refuncionalización integral de la planta baja para el desarrollo del Polo Gastronómico y la creación de un espacio de coworking y librería-café en la planta alta.

También abarca la puesta en valor de la plaza adyacente, con la construcción de un anfiteatro público y nuevos espacios destinados al estudio, la recreación y el deporte, que reforzarán el carácter abierto y participativo del lugar.

La adjudicación incluye la generación de empleo local y la contratación de proveedores sampedrinos, contribuyendo al desarrollo económico y productivo de la ciudad.