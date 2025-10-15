Nuevo Índice de Precios al Consumidor: desde febrero se aplicará la base de 2017-2018

Nuevo Índice de Precios al Consumidor: desde febrero se aplicará la base de 2017-2018

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado con base en la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, comenzará a difundirse en febrero con el dato correspondiente a enero de 2026.

La decisión fue comunicada tras conocerse el dato de inflación de septiembre, que marcó una aceleración y superó el 2% mensual por primera vez desde abril.

Beneficios y objetivos del cambio metodológico

Según informó el organismo que dirige Marco Lavagna, implementar el nuevo esquema a partir de enero aportará beneficios técnicos relevantes, como el cumplimiento de estándares internacionales y una mejor “interpretación” y “análisis” de los datos para las comparaciones interanuales y acumuladas.

“La implementación de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”, comunicó oficialmente el INDEC.

El instituto explicó además que esta actualización permitirá contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas, asegurando la compatibilidad con las cuentas nacionales y evitando ajustes posteriores cuando se utilice el índice como deflactor anual.

Un IPC ajustado a los nuevos patrones de consumo

El nuevo índice busca reflejar los cambios en los hábitos de consumo de los argentinos. Actualmente, el IPC se calcula con una base de 2004, por lo que no contempla adecuadamente los consumos digitales y tecnológicos que se incorporaron en los últimos años.

Entre los principales ajustes figura la ponderación de plataformas digitales y servicios de internet, que ganarán peso en el índice, mientras que otros consumos que quedaron obsoletos, como los DVD, serán eliminados.

Si bien la ENGHo 2017-2018 ya registraba el uso de plataformas digitales, el INDEC reconoció que el fenómeno se aceleró fuertemente tras la pandemia, por lo que el nuevo esquema busca reflejar ese cambio estructural.

Cambios en las ponderaciones de bienes y servicios

Uno de los puntos más destacados será la mayor ponderación de vivienda y servicios, que pasará del 9,44% actual al 14,5%. Este rubro fue uno de los que más subió en septiembre, con un alza del 3,7%, frente al 2,1% del índice general.

Por el contrario, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas reducirá su participación del 26,96% al 22,7%, dado que es uno de los que más se moderó en los últimos meses.

De acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, el costo de la canasta total aumentó 526% desde diciembre de 2023, impulsado por los incrementos en tarifas de transporte, energía, gas y agua.

Más cobertura y digitalización del relevamiento

El nuevo IPC también implicará una ampliación del relevamiento de precios. Actualmente se monitorean 320.000 precios, mientras que el nuevo esquema alcanzará los 500.000.

El número de informantes pasará de 16.700 a 24.000, lo que permitirá una medición más representativa a nivel nacional. Además, el INDEC confirmó que los relevamientos pasarán del formato papel al digital, con el objetivo de reducir los márgenes de error y acelerar la carga de datos.

Reajustes en transporte, salud y comunicación

Otro de los rubros que tendrá cambios es el transporte, cuya ponderación se elevará del 11% al 14,3%. El Gobierno prevé continuar con los aumentos en ese sector en línea con su política de reducción de subsidios.

Por su parte, el rubro salud bajará su peso del 8,03% al 6,4%, mientras que comunicación escalará del 2,83% al 5,2%, reflejando el creciente consumo de internet, plataformas y telefonía móvil.

Con estos cambios, el INDEC busca que el nuevo IPC refleje con mayor precisión la estructura actual del gasto de los hogares argentinos y mantenga la consistencia con las estadísticas internacionales.