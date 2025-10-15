La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Electromecánica, Alumbrado Público y Señalización Vial, sigue ejecutando distintas obras de iluminación en barrios y espacios verdes de la ciudad. Paralelamente, el intendente Javier Martínez encabezó la presentación de los nuevos titulares de lotes del Parque Industrial, en un nuevo paso hacia la expansión productiva y la generación de empleo local.

Modernización del alumbrado público

Los equipos municipales finalizaron la obra de iluminación con instalación de columnas de acero, tendidos eléctricos y luminarias LED en calle Lucio Mansilla, entre Av. Presidente Dr. Arturo Illia (ex Ruta 8) y Av. Venini Norte (Ruta Nacional 188). La intervención representa una transformación significativa para un corredor vial de gran importancia, que conecta los barrios Villa Alicia, Viajantes y Miguel Cané, y que tiene conexión directa con la Autopista 8 Pergamino–Pilar.

Desde el Departamento Técnico informaron que las obras en barrio Otero están próximas a concluir. Allí se instalaron nuevas columnas y se avanza con la colocación de luminarias LED, logrando una cobertura total del servicio de alumbrado público en esa zona del norte de la ciudad.

Estas acciones se suman a trabajos ya finalizados en Ruta 32 entre Bv. Juan Manuel de Rosas e Int. Freiman; Bv. Echecopar entre Ruta 32 y Bv. Champagnat; Av. Soberanía entre Comandante Espora y Av. Malvinas Argentinas; y la calle interna de la ampliación del Parque Industrial.

Renovación del sistema lumínico en los barrios

En el marco de la renovación integral del alumbrado, el Municipio concluyó la instalación de 1.553 luminarias LED, reemplazando el sistema tradicional de lámparas de descarga. Las tareas alcanzaron a los barrios Viajantes, Villa Alicia, La Guadalupe, Itatí, Jorge Newbery, Acevedo, Belgrano y Ruta 188 (entre el segundo cruce de caminos y Ruta 32, norte).

Los trabajos incluyeron el reemplazo de luminarias, la incorporación de nuevos brazos de caño estructural y el acondicionamiento de líneas eléctricas deterioradas, mejorando la eficiencia y seguridad del servicio.

Obras en plazas y espacios públicos

Dentro del plan anual de mejora de espacios verdes, el Municipio comenzó con la nueva iluminación de la plaza del barrio Ameghino, y actualmente se encuentran en ejecución obras en las plazas Villa Alicia, María Crescencia y De los Amigos.

En las próximas semanas se sumarán intervenciones lumínicas en las plazas Carlos Trincavelli, Del Bicentenario, Basilio González, Centenario, De las Madres, Parque España, San Cayetano, Quinta Mastrángelo y Virgen de Itatí, extendiendo el plan de modernización a todos los sectores de la ciudad.

Conservación del patrimonio urbano

La comuna inició además un proceso de renovación de las farolas coloniales históricas ubicadas en las principales plazas de Pergamino. Los equipos municipales reemplazan los vidrios de las estructuras octogonales e instalan módulos LED modernos, aumentando la luminosidad, reduciendo el mantenimiento y preservando la estética original.

Estos trabajos se están desarrollando en las plazas 25 de Mayo, San José y Dr. Santiago Cerruti, respetando el valor patrimonial y la identidad urbana del casco histórico.

Nuevas empresas en el Parque Industrial

En paralelo a las obras de infraestructura, el intendente Javier Martínez encabezó la presentación de los nuevos titulares de lotes municipales en el Parque Industrial de Pergamino. Cinco empresas locales —FJ Denim S.A., Establecimiento Don Eugenio S.R.L., Tambo Norte S.A., Avan Plast Pergamino S.R.L. y Álvarez Tomás— se suman al complejo, fortaleciendo el entramado productivo local.

Del acto participaron los secretarios Andrés Dall’Occhio (Hacienda), Karim Dib (Gobierno), Esteban Giuliani (Desarrollo Urbano) y Juan Pablo Verdún (Servicios Públicos), junto a la presidenta del Parque Industrial Marita Moisés, el vicepresidente Ramón Barandarián y representantes de las empresas adjudicatarias.

Durante el encuentro, Martínez destacó: “Cada nueva empresa que se instala en el Parque Industrial representa más trabajo, más oportunidades y más confianza en Pergamino. Desde el Municipio seguimos acompañando a quienes invierten y apuestan por esta ciudad, porque creemos en un modelo de desarrollo basado en la producción y el empleo local.”

Proyectos industriales y desarrollo local

Entre las nuevas firmas, Tambo Norte S.A., grupo agropecuario de larga trayectoria, desarrollará una planta para integrar verticalmente su producción de alimentos para consumo humano.

Más Vip Textil S.A. instalará un lavadero de prendas con proyección de expansión hacia un taller de producto terminado, generando nuevos empleos y optimizando procesos logísticos.

Por su parte, Álvarez Tomás relocalizará su planta dedicada a la distribución y fraccionamiento de alimentos balanceados y accesorios para mascotas.

El Establecimiento Don Eugenio S.R.L. construirá una fábrica de leche fluida, dulce de leche, quesos untables, yogures y postres, mientras que Avan Plast Pergamino S.R.L. ampliará su capacidad de producción de bienes plásticos, con nuevas áreas de depósito, ventas online y expansión del sector productivo.

Inversión en infraestructura industrial

Para acompañar estas inversiones, la Municipalidad ejecutó nivelación de terrenos, mensura, apertura de calles internas, pavimentación, desagües pluviales, cordón cuneta, distribución eléctrica de media tensión en conjunto con la Cooperativa Eléctrica y cerco perimetral, consolidando el Parque Industrial como un polo de crecimiento estratégico.

De esta manera, Pergamino continúa avanzando con un modelo de gestión que combina infraestructura urbana, modernización tecnológica y promoción de la producción local, consolidando su desarrollo sostenible y su proyección regional.