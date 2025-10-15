El Municipio de Villarino informó que continúan los trabajos sobre la calle 16, camino a Villa Nielsen, en el marco de la obra del acueducto en la localidad de Pedro Luro. Desde la comuna solicitaron a las y los vecinos circular con precaución, ya que entre la calle 107 y el acceso a Villa Nielsen el tránsito se verá interrumpido paulatinamente durante los próximos días por tareas operativas vinculadas a la ejecución de la obra.

A través de sus canales oficiales, el gobierno local agradeció la comprensión de la comunidad y recordó que estas mejoras forman parte del compromiso por un Villarino con más infraestructura y una mejor calidad de vida para todos los habitantes del distrito.

Servicios Públicos: trabajos en Buratovich

El Municipio también destacó las tareas que se vienen desarrollando en Mayor Buratovich. En ese sentido, desde el área de Servicios Públicos informaron que se continúa recorriendo cada localidad para visibilizar los avances logrados en cada delegación.

En Buratovich, los trabajos incluyeron el mantenimiento de caminos rurales, mejoras en arterias principales y diversas tareas en los barrios. Además, junto a la Sociedad de Fomento de La Chequita, se concretó la iluminación del histórico Puente Ladrillo, sumando seguridad y valor patrimonial a este punto emblemático de la localidad.

Otro de los hechos destacados fue el gesto comunitario que permitió embellecer el acceso a la localidad, donde hoy lucen 18 rosales donados por vecinos, una muestra de identidad y orgullo local.

En el Cementerio Municipal, se reacondicionó un antiguo espacio que actualmente brinda resguardo en casos especiales y se colocó un nuevo sobretecho en la zona de nichos. Tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, el municipio retomó e intensificó los trabajos de mantenimiento en caminos rurales y sectores del trazado urbano.

Desde la comuna adelantaron que próximamente se darán a conocer los avances realizados en otras localidades del distrito.

Acto de colación de la UPSO 2025

Por otro lado, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y el Municipio de Villarino celebraron un nuevo acto de colación, reconociendo a egresadas y egresados que completaron sus trayectos formativos.

Las ceremonias se llevaron a cabo en las localidades de Pedro Luro y Médanos, y contaron con la presencia de familiares, docentes, autoridades y miembros de la comunidad. Desde la organización destacaron que fue un momento de orgullo y emoción compartido, reafirmando el compromiso con una educación pública, cercana y de calidad en todo el distrito.

El Municipio felicitó a quienes recibieron su diploma, subrayando el valor de la educación como motor de desarrollo personal y colectivo en Villarino.