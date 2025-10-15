El último informe del Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA, elaborado a partir de encuestas realizadas durante el fin de semana largo del 12 de octubre, reveló un perfil turístico caracterizado por la planificación anticipada y la preferencia por alojamientos particulares.

Según los resultados del estudio “Perfil y Comportamiento del Turista”, se registraron menos viajes de último momento y una clara inclinación hacia casas o departamentos frente a hoteles tradicionales.

Predominio de alojamientos particulares

De acuerdo con los datos del relevamiento, “el 36% de los encuestados dijo haberse alojado en hoteles o aparts y el 60% en casas o departamentos. Dentro de este último grupo, el 50% lo hizo en unidades alquiladas, el 26,7% en viviendas propias y el 23,3% en propiedades prestadas por familiares o amigos”.

Anticipación en la organización del viaje

La planificación fue otro aspecto destacado. “El 81,6% de los encuestados definió su visita con al menos una semana de anticipación, mientras que el 18,3% lo hizo de manera espontánea o con pocos días de previsión”, indicó el informe, destacando que este último porcentaje fue inferior al registrado en años anteriores.

El estudio, que se realiza desde 2021 en los períodos de mayor afluencia turística, permite observar comportamientos a lo largo del tiempo. En esta edición, se mantuvo un perfil similar al de años previos: “viajes mayoritariamente en familia, procedencia predominante del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y uso del automóvil particular como principal medio de transporte”.

Plataformas online, el canal más utilizado

En cuanto a la organización, las plataformas digitales se consolidaron como el medio más utilizado. “El 47,4% de los turistas encuestados declaró haber utilizado plataformas online (como Booking o Airbnb), el 36,8% consultó sitios de alojamiento y transporte, el 10,5% recurrió a agencias de viaje y el 5,3% a sitios oficiales”.

Pese a ello, el estudio señaló que “el 67,3% no se informó previamente sobre actividades o atractivos de la ciudad”, lo que indica que la mayoría de los visitantes optó por planificar el alojamiento y el viaje, pero no necesariamente las experiencias a realizar durante su estadía.

Viajes familiares y estadías promedio de tres noches

El informe también precisó que la edad promedio de los visitantes fue de 43,4 años y que el tipo de viaje predominante fue el familiar, con un 55,1%, seguido por los viajes en pareja (26,5%). En tanto, “el promedio de estadía fue de 3,4 noches”.

Las actividades más frecuentes incluyeron “ir a la playa, salidas gastronómicas, paseos a pie y compras”, consolidando así los principales atractivos de la ciudad durante los fines de semana largos.

Alta satisfacción y aspectos a mejorar

La evaluación general de la ciudad fue ampliamente positiva. “El 97,9% de los encuestados calificó su estadía como satisfactoria o muy satisfactoria, y el 98% indicó que recomendaría Mar del Plata como destino turístico”.

Sin embargo, el estudio también relevó algunos puntos a mejorar, entre ellos “higiene y mantenimiento del espacio público (26,3%), seguridad (17,3%), estacionamiento y tránsito (15,8%), precios más accesibles (8,3%) y señalización y cartelería (3,0%)”.

Relevamiento en puntos turísticos de la ciudad

La encuesta fue realizada de manera presencial en distintos puntos turísticos de Mar del Plata y forma parte del sistema de monitoreo permanente del Observatorio Universitario de la Ciudad, dependiente de la Universidad FASTA, que analiza la dinámica turística local desde una perspectiva académica y comparativa.