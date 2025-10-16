“Milei se convirtió en el jefe de la casta”, lanzó Manes

El diputado y candidato a senador Facundo Manes criticó duramente al presidente Javier Milei, al afirmar que “se convirtió en el jefe de la casta” y que esa situación generó que gran parte de la población esté “desilusionada y resignada”.

El dirigente de la alianza “Vamos para adelante” sostuvo que, tras casi dos años de gestión, “pareciera que los argentinos estamos como resignados, porque la Argentina es como un país que siempre falla y hay una nueva desilusión en mucha gente que apoyó al Presidente”.

“Milei y el kirchnerismo son lo mismo”

Manes, quien se definió como “intensamente antipopulista”, consideró que el actual Gobierno y el kirchnerismo “son dos caras de la misma moneda: populismo de derecha y de izquierda”.

“Viene al Gobierno la derecha y pide deuda, y después viene la izquierda y emite”, graficó el diputado, al tiempo que insistió en que “hay que cambiar la historia” y ofrecer una alternativa a esa polarización.

El legislador señaló además que “la gente claramente no quiere volver al pasado”, en alusión al kirchnerismo, pero advirtió que “también está desilusionada con un Presidente que se convirtió en la casta que venía a reemplazar”.

“La desilusión afecta el ánimo social”

El candidato radical sostuvo que la desilusión de quienes votaron a Milei “afecta el ánimo” de toda la sociedad.

“Cuando hay una esperanza colectiva uno se olvida de los problemas cotidianos, pero la experiencia dice que no llegamos con el sueldo al día 15 y que aumenta todo”, manifestó.

Para Manes, esa pérdida de expectativas sociales es uno de los factores que explica la sensación de estancamiento que atraviesa el país.

Críticas al plan económico y mirada hacia el futuro

El dirigente surgido del radicalismo también cuestionó el programa económico del Gobierno, al considerar que “se corresponde más con un plan financiero que con una economía íntegra que genere trabajo y estimule la producción”.

Sobre su espacio político, expresó que “con Vamos para adelante queremos poner la semilla para proponer algo nuevo en el 2027”.

Asimismo, explicó que decidió apartarse de la Unión Cívica Radical porque no observó “vocación de poder” dentro del partido.

En cuanto al panorama electoral, Manes sostuvo que las elecciones de este mes son “una oportunidad” y afirmó: “No veo tres tercios, porque Milei y Cristina son dos caras de la misma moneda”.

“Es difícil que las personas cambien”

Por último, el candidato desestimó que Milei pueda modificar el rumbo de su Gobierno o impulsar consensos después de las elecciones.

“Es difícil que las personas cambien. El golpe de la provincia de Buenos Aires debería haberlo hecho cambiar, pero no se vio nada de eso, y si no lo hace ahora le va a ir mal”, advirtió Manes.