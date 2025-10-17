En el marco de la celebración por el Día de la Lealtad Peronista; sindicatos, organizaciones sociales, y militantes marcharán en conjunto este viernes desde las 16 hacia San José 1111, el domicilio en el barrio porteño de Constitución donde la titular del PJ y expresidenta, Cristina Fernández, cumple su condena desde julio.

"El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino marchó a Plaza de Mayo a rescatar a Perón, preso por su lealtad a la causa de aquellos hombres y mujeres. El 17 de octubre de 2025, hay otra presa por su lealtad a la causa del pueblo: Cristina Fernández", sostuvo desde redes la mandamás de Quilmes y diputada provincial electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza.

"Hoy por Cristina, como ayer por Perón, marchamos para demostrarle a quien dio todo los argentinos y las argentinas que no está sola y que no vamos a descansar hasta que se termine su secuestro ilegítimo por parte de una banda corrupta de mafiosos que la encerró para avanzar sin obstáculos en su plan de miseria planificada y entrega de la soberanía", disparó Mendoza.



"Me siento realmente orgullosa de lo que hemos logrado"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y la candidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jimena López, estuvieron en el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad “Isabel Pallamay”, sito en avenida Mosconi 4107, de Quilmes Oeste, donde recorrieron los diversos talleres que se brindan en el lugar y presentaron el programa “Activas: Menopausia, Diálogo y Perspectiva de Género”.

"Me siento realmente orgullosa de lo que hemos logrado. Y de lo que nos llevó hasta acá, tantos años, tanta militancia, desde el Gobierno y desde las organizaciones, tratando de crear y de soñar con un Estado que pueda contener tantas demandas que hemos planteado, y hoy hacerlo desde la gestión realmente es un orgullo. Pero ahora el 26 de octubre es importante poner en el Congreso Nacional a representantes del pueblo argentino que defiendan la vida de todas nosotras y a nuestro país en su conjunto. Necesitamos diputados y diputadas nacionales que defiendan al país y a su gente en el Congreso Nacional”, sostuvo Mayra, acompañada por la secretaria de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano.

Y subrayó: “Acá tenemos a nuestra representante nacional por Fuerza Patria este 26 de octubre, Jimena López, que además es una compañera feminista que trabaja desde hace muchos años por los derechos de las mujeres, de las diversidades, que tiene conciencia de por qué nos organizamos, por qué peleamos, y cuál es la agenda que nos falta. Es necesario poder tener transversalmente una perspectiva de género en todas las áreas de un gobierno”.

Y aseguró: “Cuando las mujeres estamos en los lugares de decisión, las políticas son distintas. Porque no es lo mismo que podamos tomar decisiones respecto al presupuesto, al contenido de una ley o un programa, a que las tomen otras personas. Es necesario que haya cada vez más mujeres en esos lugares, que es lo que queremos y por lo que trabajamos, para que haya posibilidad e igualdad a la hora de definir la política, la forma de construcción, los fondos, los lugares tanto para los hombres como para las mujeres con mismas oportunidades para todos y todas".

Por su parte, López señaló: “Cuando hay una decisión, sabemos que hay un resultado. En este caso, hubo una de reparar vidas a través de enseñar oficios, de dar la posibilidad de la autonomía financiera para nosotras que es la verdadera libertad. Y la gestión, en este caso de Mayra, con el desafío que tuvo en la intendencia de Quilmes, con lo que hizo y cómo lo transformó. Y eso es eso tiene que ver con la fuerza de nosotras y de las diversidades, que le pusimos un freno ya a Milei en la provincia de Buenos Aires. Y también lo vamos a hacer en la Nación el 26 de octubre porque vamos a construir otro proyecto de país posible para el 2027”.

Durante la jornada, Mayra y López recorrieron los talleres de barman; elaboración de pastas; diseño y confección de ropa de mascotas, y el arte de tejer, entre otros, donde dialogó con las estudiantes sobre los cursos y acerca de la Boleta Única que se va a utilizar en las próximas elecciones generales del 26 de octubre.

En este marco, presentaron el programa “Activas: Menopausia, Diálogo y Perspectiva de Género”, que se propone sostener la mirada territorial, colectiva y de derechos, reafirmando la importancia del Estado presente, la escucha y la construcción de redes que fortalezcan la autonomía y el bienestar de las mujeres y diversidades en todas las etapas de la vida ante la ausencia de una perspectiva de género en las políticas del Gobierno Nacional.

En este sentido, el programa Activas tiene como objetivos: generar un lugar de diálogo e interacción por y para aquellas personas en periodo de menopausia; organizar espacios donde se ponga en debate e interacción la transición por la menopausia; proponer esas construcciones con una clara perspectiva de género, y acompañar esos procesos que permitan la aprehensión de nuevas prácticas y saberes.

Participaron del encuentro la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; la presidenta del bloque de concejales de UP, Eva Mieri, y las concejalas Evelyn Giancristoforo y Karina Jara.