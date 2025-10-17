Con un mensaje cargado de frustración, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un fuerte comunicado titulado “Sembrando desigualdad de oportunidades”, donde denunció el abandono que sufren las comunidades rurales bonaerenses afectadas por las inundaciones.

“La falta de respuestas oficiales agrava la situación”, advirtió la entidad, que pidió que tanto el Gobierno nacional como el provincial “actúen con decisión” frente a lo que definió como una desigualdad estructural.

“Bajo la sombra de la elección bonaerense antes, y nacional ahora, se sigue ocultando la triste realidad que las comunidades rurales están padeciendo”, señaló el texto difundido por CARBAP, que exigió una intervención inmediata ante un escenario que ya “pasó de emergencia temporaria”.

Desde la entidad advirtieron que muchas familias del interior bonaerense no pueden garantizar la asistencia de sus hijos a las escuelas ni acceder a la atención médica o a la compra de alimentos debido a los caminos anegados.

“Es inconcebible que las familias que viven en la zona rural de una de las provincias más ricas del país tengan que sufrir tanta desigualdad. La educación y la salud son derechos para todos los ciudadanos, se viva en el campo o en la ciudad”, subrayaron.

En el cierre del comunicado, CARBAP realizó un pedido directo a los funcionarios: “Es obligación de los gobiernos, tanto nacional como provincial, dar respuesta contundente frente a esta realidad. Deben terminar con esta permanente siembra de desigualdades entre los niños que viven en las áreas rurales y los urbanos”.

Caminos rurales: la otra cara de la desigualdad

El reclamo rural llega en medio de una discusión que cobra cada vez más fuerza: el mantenimiento de los caminos rurales bonaerenses. Con más de 120 mil kilómetros de red vial —de los cuales 105 mil no están pavimentados—, los municipios son los responsables de su conservación desde 2003. Sin embargo, la mayoría solo logra sostener una fracción mínima por falta de fondos.

Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA, solicitado por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, estimó que el mantenimiento básico de un camino rural cuesta unos 2 mil dólares por kilómetro. En situaciones más complejas, el gasto puede escalar a 32 mil dólares.

Esa ecuación complica a las intendencias, que en conjunto recaudan unos 165 mil millones de pesos por tasa vial, monto que apenas alcanza para realizar una única pasada por la mitad de la red existente.

El problema no es nuevo. Durante la gestión de María Eugenia Vidal se prometió intervenir sobre 12 mil kilómetros de caminos rurales, pero no se concretaron obras. En cambio, el ministro Javier Rodríguez, bajo la administración de Axel Kicillof, logró mejorar unos 5 mil kilómetros.

Desde los municipios señalan, además, que la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar toda la obra pública agrava la situación: Nación es quien concentra más del 60% de los recursos fiscales del agro y no coparticipa fondos para infraestructura básica.

“Los aportes del campo deben volver en obras”, había reclamado meses atrás Ignacio Kovarski, presidente de CARBAP. Esa frase hoy resuena con fuerza ante el panorama de rutas cortadas, escuelas rurales aisladas y familias que dependen del clima para acceder a un centro de salud o al mercado más cercano. El campo bonaerense vuelve a levantar la voz. Esta vez, bajo el agua, pero con la misma consigna: “Dejen de sembrar desigualdad”.