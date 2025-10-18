La deuda de los hogares argentinos llegó en agosto a un 6,6% del total de créditos.

La deuda de los hogares argentinos llegó en agosto a un 6,6% del total de créditos.

La morosidad de las familias subió por décimo mes consecutivo, alcanzando un 6,6% sobre el total de créditos, informó el Banco Central (BCRA). Este porcentaje representa un nuevo récord desde que la autoridad monetaria comenzó sus registros en 2010 y refleja un incremento mensual de 0,9 puntos porcentuales respecto de julio.

El BCRA destacó que la tendencia de los últimos meses muestra un crecimiento sostenido de los atrasos, especialmente en los préstamos personales y en el financiamiento con tarjetas de crédito.

Aunque las familias lideran la cifra de morosidad, las empresas también registraron un aumento: su ratio de irregularidad llegó al 1,4%, el más alto desde principios de 2024. Al combinar los datos de hogares y empresas, el total de créditos irregulares asciende al 3,7%, 0,5 puntos porcentuales por encima de julio.

El BCRA aún no publicó el desglose detallado por línea de crédito, pero la tendencia indica que los préstamos personales y las tarjetas son los más afectados, con refinanciamientos que incrementan la carga de deuda sobre los hogares.

El escenario financiero no ayuda: en agosto, la tasa nominal anual (TNA) de los préstamos personales promedió 74%, muy por encima de la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Durante septiembre y lo que va de octubre, las tasas se mantuvieron mayoritariamente por encima del 80%, alcanzando un pico diario del 87%.

A su vez, los salarios reales no logran recuperarse del deterioro de los últimos años. Aunque los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostraron una mejora leve en julio para los trabajadores registrados del sector privado, los ingresos aún están por debajo del último pico histórico de febrero.

Federico Pastrana, director de la consultora C-P, explicó que los sueldos más bajos y medios se ven especialmente afectados por la pérdida de poder adquisitivo, mientras que los ingresos altos reciben mejoras por fuera de las paritarias, elevando artificialmente el promedio que publica el SIPA.



Refinanciamiento y tarjetas de crédito

Según el director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), Germán Romero, buena parte del endeudamiento responde a refinanciamientos rotativos con tarjetas de crédito. “Hay un 9% de estas deudas que son refinanciamiento de tarjeta de crédito, un espiral de endeudamiento”, señaló en Radio 750.

Del total de compromisos, apenas un 22% están al día, mientras que un 46% se encuentra en mora simple y un 33% en instancia judicial. Además, más del 70% de estas deudas se contrajeron durante 2024, en medio de la devaluación y la inflación desbordada.



Romero advirtió que quienes más sufren la crisis son los estratos que hasta ahora escapaban de la pobreza formal. “La gente que era de clase media pasó a la pobreza y no está en el radar del Estado para poder ser asistida”, explicó.

La economía doméstica depende cada vez más del crédito para cubrir alimentos y servicios básicos. “Se endeudan para seguir comiendo”, concluyó Romero, reflejando la gravedad del espiral de endeudamiento que enfrentan los hogares argentinos.