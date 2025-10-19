Milei avanza con una reforma laboral a medida del empresariado

El Gobierno de Javier Milei planea una reforma laboral profunda que eliminaría los convenios colectivos de trabajo y flexibilizaría las condiciones de despido.

La promesa fue explicitada en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, delinearon el proyecto ante un auditorio repleto de CEOs y ejecutivos del círculo rojo.

“Los convenios por empresa deben primar sobre los de actividad”, aseguró Cordero, repitiendo una vieja receta que apunta a debilitar a los sindicatos y fragmentar la negociación colectiva. Según el funcionario, los acuerdos sectoriales tienen “un tiempo de duración muy largo” y deben “actualizarse”.

Sturzenegger, por su parte, fue más lejos: propuso que las paritarias sean provinciales, no nacionales, y que “en zonas menos productivas se pueda emplear con menores salarios”.

La frase que más resonó fue su defensa del principio “convenio inferior prevalece sobre convenio superior”, que implicaría legalizar salarios más bajos y condiciones más precarias en nombre de la “competitividad”.

El ministro incluso se permitió ironizar con los empresarios presentes: “El Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral que quieran, y no hacen nada, muchachos. No se entiende”.

El plan: despidos fáciles y sueldos “dinámicos”

Entre los cambios que impulsa el oficialismo se encuentra la eliminación de las indemnizaciones, reemplazadas por un fondo de cese laboral similar al de la UOCRA, la creación de un banco de horas para compensar extras con francos, la posibilidad de firmar contratos en cualquier moneda —incluyendo dólares— y la flexibilización de las vacaciones.

Cordero sumó otra polémica: los llamados “incrementos salariales dinámicos”, que permitirían pagar más a los trabajadores “más productivos”. En sus palabras: “No es igual remuneración por igual tarea. Quien trabaja más debe tener mejor retribución”.

Mientras el ministro pedía aplausos por su “revolución laboral”, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostraban otro escenario: entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 200.000 empleos, sobre todo en industria y construcción.

Una jornada de 13 horas y una advertencia opositora

En paralelo, el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei, generó un nuevo revuelo al afirmar que el Gobierno evalúa una jornada laboral de hasta 13 horas diarias, inspirada en el “modelo griego”. Aclaró que sería “negociable” y “opcional”, pero el solo planteo encendió alarmas en el sindicalismo.

La CGT ya expresó su preocupación ante el intento de “retroceso histórico” en derechos laborales. En redes sociales, el tema se viralizó rápidamente bajo el lema “esclavismo moderno”.

En ese contexto, el candidato a diputado Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur) lanzó una advertencia directa: “Lo que quiere Milei no es modernizar, es retroceder. Quiere volver a un sistema más injusto y autoritario”. Para el dirigente radical, la agenda libertaria favorece a los grandes grupos económicos “en detrimento del trabajo y la producción”.

“Modernizar sí, pero con justicia social, diálogo y equilibrio entre las partes”, remarcó.