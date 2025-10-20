San Nicolás transita un momento destacado: por un lado avanza en su camino hacia la certificación “Gestión Eficiente” de la Red de Innovación Local (RIL) —un sello que premia a las ciudades que planifican con datos, escuchan a sus vecinos y gestionan con transparencia— y, por otro, prepara la Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025, un evento que promete convertirse en uno de los encuentros más convocantes del interior bonaerense.

San Nicolás podría convertirse en una de las 100 ciudades certificadas por RIL, algo que el municipio valora como un reconocimiento a políticas públicas orientadas a la modernización administrativa y la mejora de la relación con la ciudadanía. Cinco municipios argentinos ya cuentan con esa distinción: Jesús María (Córdoba), Godoy Cruz (Mendoza), Tres de Febrero (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza) y Venado Tuerto (Santa Fe). “Más eficiencia, más oportunidades” es el lema que acompaña la iniciativa.

La certificación no solo se ve como un sello administrativo, sino como una apuesta para fortalecer la planificación local, la transparencia y la participación ciudadana. El intendente Santiago Passaglia definió la eficiencia como un concepto amplio: “La eficiencia es un concepto que en definitiva termina englobando un montón de cuestiones que tienen que ver con la modernización de la administración pública, tiene que ver con simplificar el Estado, con modernizar. En definitiva, este concepto es el que nos permite que el municipio funcione y que al final del día lleguen las respuestas a nuestros vecinos”. Para Passaglia, avanzar en esa dirección implica que el municipio esté mejor preparado para brindar soluciones concretas a la comunidad.

La eventual incorporación de San Nicolás al mapa de ciudades certificadas representa, según fuentes de RIL, una oportunidad para atraer inversiones, optimizar recursos y consolidar prácticas de gobierno basadas en datos y en la rendición de cuentas. También implicaría mayor visibilidad para un distrito que impulsa, simultáneamente, una intensa agenda cultural y turística.

La Fiesta de Disfraces: un festival con perfil federal

En paralelo, San Nicolás reafirma su perfil como polo cultural con la de Disfraces San Nicolás 2025, programada para el sábado 15 de noviembre en el Autódromo / Predio Ferial. El evento propone una jornada que combina música en vivo, performances y una puesta escenográfica que transforma el predio en un carnaval de creatividad y color.

La grilla reúne a referentes de la escena nacional: La Joaqui, Luck Ra, LautyGram, Rafa Barrios, Manu Desrets y la fiesta Bresh, nombres que buscan ofrecer una noche diversa en géneros que van del pop y reggaetón al house y la electrónica. Los disfraces, que son una seña de identidad del encuentro, prometen sumar un componente visual y lúdico que convierte la velada en un espectáculo colectivo.

El predio, situado en el kilómetro 225 de la autopista Buenos Aires–Rosario, contará con más de 3500 espacios de estacionamiento, accesos amplios y zonas de descanso, medidas que la organización destaca para garantizar una experiencia cómoda y segura. Además, la propuesta incluirá áreas gastronómicas, barras temáticas, zonas de relax y activaciones de marcas, pensadas para conformar un festival integral que excede la música.

Una fiesta que potencia el turismo y la identidad local

La Fiesta de Disfraces nació como un evento local y hoy se proyecta como un imán cultural y turístico que convoca a asistentes de distintas partes del país. Su crecimiento, plantean los organizadores, refleja la expansión del circuito de festivales en Argentina y la capacidad de este tipo de eventos para poner en valor la identidad regional.

La organización recomienda adquirir las entradas a través de Tickea y planificar la asistencia con anticipación ante la alta demanda prevista. Según la información oficial, la propuesta busca no solo entretener, sino también posicionar a San Nicolás como destino cultural, generando movimiento en la economía local (servicios, gastronomía y alojamientos) durante la realización del evento.

Una ciudad que combina gestión y celebración

La convivencia de ambos procesos —la búsqueda de la certificación de RIL y la consolidación de un festival de alcance nacional— muestra las líneas de trabajo que atraviesan la gestión municipal: por un lado, la apuesta por modernizar la administración pública y, por el otro, la potenciación de actividades culturales que dinamizan la vida social y económica de la ciudad.

Para San Nicolás, sumar el sello de Gestión Eficiente y ofrecer eventos masivos con infraestructura y propuestas de calidad son dos caras de la misma estrategia: mejorar la prestación de servicios a los vecinos y, al mismo tiempo, posicionar a la ciudad en el mapa regional como un lugar atractivo para vivir, invertir y visitar.