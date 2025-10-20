El intendente Darío Golía encabezó una serie de acciones que reflejan el ritmo de trabajo de la gestión municipal. En los últimos días, firmó un contrato para una importante obra de alumbrado público, acompañó la entrega de créditos a apicultores y plantas frutales, y destacó los avances en la Escuela Técnica N°1, donde se construyen nuevas aulas y espacios educativos.

Nueva obra de alumbrado público en el barrio Quinta 424

El jefe comunal firmó este viernes un contrato con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco para ejecutar la obra denominada “Ejecución de línea de baja tensión, alumbrado público y obras complementarias en la Quinta 424”, con una inversión que asciende a $40.114.307,65.

Las tareas se desarrollarán en distintos sectores del barrio, comprendiendo las calles Aristóbulo del Valle entre Larrea y Dr. Fernández; Dr. Fernández entre Bernardino de Irigoyen y Aristóbulo del Valle; Larrea entre Aristóbulo del Valle y Pasaje; y Pasaje entre Bernardino de Irigoyen y Aristóbulo del Valle.

Con esta obra, el Municipio busca mejorar la red eléctrica y el alumbrado público, aportando a una mayor seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos del sector. Se trata de una intervención que refuerza el compromiso de la gestión local con el desarrollo urbano y la infraestructura barrial.



Apoyo al desarrollo agrario: créditos a apicultores y entrega de plantas frutales

En otro frente de gestión, el intendente Darío Golía recibió en su despacho al director de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Mariano Pinedo, junto al director de Desarrollo Agrario municipal, Pablo Meizoso. En el encuentro dialogaron sobre las políticas y programas vinculados al sector productivo y el fortalecimiento de las economías locales.

Posteriormente, se trasladaron al Parque Recreativo, donde se realizó el acto de entrega de plantas cítricas a los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco, junto con la firma de créditos destinados a apicultores del distrito.

La concejal Julieta Garello fue la encargada de abrir la lista de oradores, destacando el rol del director de Desarrollo Agrario: “quien siempre busca ser un facilitador, articulando con la provincia y brindando herramientas desde la gestión local”.

Por su parte, Mariano Pinedo subrayó la importancia de los programas que promueven la entrega de plantas a fruticultores y créditos a apicultores, al remarcar que “se trata de producciones que crecen sostenidamente, especialmente en cítricos y frutas de carozo, consolidando una identidad productiva muy fuerte en la región”.

Finalmente, Darío Golía recordó la historia productiva de Chacabuco y remarcó la importancia de recuperar ese perfil: “Nuestro distrito supo tener montes frutales que con el tiempo se fueron desplazando. Hoy estamos recuperando esa cultura de la fruticultura local y regional, promoviendo el trabajo de la tierra. Este desarrollo se complementa con los créditos al sector apícola, un rubro fundamental para nuestra economía, vinculado también con la feria Producir, que impulsa la producción y comercialización de lo hecho por nuestros productores locales.”

Avanza la obra en la Escuela Técnica N°1

El compromiso con la educación técnica también forma parte de la agenda municipal. En la Escuela de Educación Técnica N°1, se encuentran en la etapa final las obras de construcción de dos aulas taller y una sala de portería.

La presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, explicó que la obra fue iniciada por ese organismo, pero destacó el importante aporte del Municipio, que permitió continuar y finalizar los trabajos gracias a la decisión del intendente Golía. “Se trata de un avance muy significativo para el establecimiento educativo”, expresó Andriola, en referencia a la escuela dirigida por Aimoré Papini.

Además, la funcionaria resaltó la participación de los propios alumnos, quienes colaboraron en la realización de sus prácticas profesionales bajo la supervisión de sus docentes. Entre los trabajos que realizaron se incluye el tendido eléctrico que abastece las nuevas aulas y la portería. Actualmente, los trabajos ingresan en la etapa final de pintura interior.

Un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida y fortalecer la comunidad

Las tres acciones —infraestructura eléctrica, apoyo productivo y educación— reflejan una misma dirección en la gestión del intendente Darío Golía: mejorar la calidad de vida de los vecinos, promover el desarrollo local y fortalecer la identidad productiva y educativa de Chacabuco.

Cada una de estas iniciativas muestra una articulación entre niveles del Estado y actores locales, con el foco puesto en la eficiencia, la inclusión y la mejora de los servicios públicos.