El debate por los biocombustibles reavivó las diferencias entre provincias agrícolas y petroleras en el Senado de la Nación. La semana pasada, un plenario de comisiones expuso los intereses cruzados entre ambos sectores, mientras el Gobierno nacional propuso una tregua hasta 2027 para evitar modificaciones inmediatas en los cortes de etanol y biodiesel.

El plenario que reveló las tensiones

La reunión clave tuvo lugar el miércoles pasado, durante el encuentro conjunto de las comisiones de Energía y de Presupuesto, presididas por el radical Flavio Fama (Catamarca) y el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy).

En el encuentro, el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, fue el principal expositor del Gobierno. En su intervención, explicó: “Los proyectos que se están discutiendo hoy aquí proponen incrementos de corte de hasta el 15 o 18%, dependiendo del proyecto que se trate, y la aplicación de mecanismos de determinación de precios con referencia a paridad e importación”.

Veller advirtió que, bajo esas condiciones, el precio del biodiesel podría ser “hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil”, lo que —según señaló— provocaría un incremento inmediato de hasta 10% en el surtidor, con impacto directo en la logística y los costos de transporte.

El impacto fiscal y económico

El funcionario también alertó sobre el efecto en las cuentas públicas: “En cinco años, la propuesta del 18%, por tomar un ejemplo, equivale a un impacto superior en las cuentas públicas del Estado Nacional de USD 4.000 millones de dólares para ambos biocombustibles”.

En la misma línea, criticó que los proyectos actuales “generan ciertos ‘privilegios’ prácticamente a perpetuidad”, lo que —a su juicio— obstaculiza “la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado”.

Veller consideró que mantener por casi dos décadas la obligatoriedad de producción exclusivamente nacional “imposibilita la competencia y la apertura del sector”, y defendió la necesidad de una transición gradual.

Una tregua hasta 2027

Durante su exposición, el representante de la Casa Rosada propuso un plazo de adaptación de seis años: “Entendemos que ese momento, un momento posible, podría ser 2027, incrementando el corte de etanol de un 12% actual a un 15% y de un 7,5% actual del biodiesel a un 10%”.

Según argumentó, esta postergación permitiría preservar el equilibrio fiscal —una de las prioridades del Gobierno libertario— y minimizar los impactos económicos hasta estabilizar las variables macroeconómicas.

“Nos gustaría generar una transición gradual hacia un mercado libre de biocombustibles. No queremos hacerlo libre de la noche a la mañana”, remarcó Veller.

“Buscar el consenso”

Casi al cierre de su discurso, el funcionario sorprendió con un llamado a la moderación: “Todos tienen necesidades diferentes que no están contempladas acá, pero precisamente eso es el consenso: buscar esa posición de incomodidad que hace las cosas posibles para el conjunto”.

Antes de su intervención, los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Alejandra Vigo (Córdoba), Carolina Moisés (Jujuy) y una representante radical habían manifestado sus reparos a lo que calificaron como maniobras para “enterrar el debate” en la Cámara alta.

Las respuestas desde el Senado

La réplica más directa vino de la legisladora Guadalupe Tagliaferri, quien cuestionó el mensaje del Ejecutivo: “Usted hizo una enorme referencia al compromiso y la vocación de consenso como representante del Gobierno, que no cree en leyes que salgan sin consenso porque, después, no se aplican. Bueno, no es un buen representante del Gobierno, porque no es lo que piensa el Gobierno”.

Tagliaferri sostuvo que existe un “resquemor de algunos senadores” frente a la posibilidad de que la apelación al consenso o a la redacción del texto “termine ocultando la falta de voluntad de avanzar”.

La legisladora reflejó así la sensación que se llevaron quienes impulsan los proyectos para elevar los porcentajes de corte, mientras las provincias petroleras mantienen la cautela y esperan el escenario post electoral para volver al centro del debate.