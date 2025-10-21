Caída del consumo: supermercados y mayoristas los más golpeados

El consumo masivo cayó 4% en septiembre y crece la preferencia por los comercios de barrio

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad: cayó 3,7% en septiembre frente a agosto, según un informe de la consultora Scentia. Aunque el dato interanual sigue siendo positivo —con un alza de 4,4%—, la tendencia refleja que el ajuste en el bolsillo de los consumidores se mantiene firme, especialmente en los supermercados y mayoristas.

La cautela a la hora de comprar domina el escenario, atravesado por la incertidumbre electoral y la falta de recuperación salarial. El acumulado anual aún muestra un leve crecimiento de 1,8%, pero los analistas advierten que el consumo podría seguir enfriándose hacia fin de año.

Los canales tradicionales, los más golpeados

Los canales más afectados siguen siendo los supermercados y los mayoristas, que registraron caídas de 4,4% y 4,3% respectivamente frente a septiembre del año pasado. En lo que va de 2025, ambos acumulan una baja de 5,3%, reflejo de la pérdida de poder adquisitivo y de la migración del consumo hacia formatos más chicos y cercanos.

En contraste, los autoservicios independientes —como almacenes y minimercados de barrio— crecieron 8,6% en septiembre, impulsados por consumidores que optan por compras de menor volumen y proximidad. Este comportamiento se nota con más fuerza en las localidades del interior, donde la presencia de grandes cadenas es más limitada.

Qué pasó con cada rubro

En el detalle por categorías, Productos impulsivos fue el rubro de mejor desempeño con un crecimiento interanual de 15.0%, seguido por Alimentación (14,9%), Desayuno y merienda (7,7%), Higiene y cosmética (11,5%) y Perecederos (9,7%). Bebidas con alcohol (0,3%) y Bebidas sin alcohol cayó 1,2%.

Scentia señaló que, además del menor poder de compra, septiembre tuvo un día menos de ventas y otro feriado por el Día del Empleado de Comercio, lo que impactó especialmente en supermercados y mayoristas.

El avance del e-commerce y el refugio en el barrio

Mientras los canales tradicionales se ajustan, el e-commerce sigue en expansión: creció 14,7% interanual y acumula una suba de 11,9% en 2025. Las mayores alzas se dieron en Alimentación (+25,4%) y Desayuno y merienda (+20%), mientras que Bebidas con alcohol mostró una caída del 11%.

Los kioscos y almacenes también registraron un repunte significativo del 8,5% mensual y acumulan un incremento de 9,4% en lo que va del año, confirmando que el comercio de cercanía se consolida como la principal alternativa de compra.

Farmacias y otros rubros: luces y sombras

El canal de farmacias tuvo un leve retroceso del 1,8% interanual, aunque acumula una mejora del 4,6% en el año. Sin embargo, el rubro de limpieza de ropa y hogar se desplomó 57% en septiembre y acumula una baja del 44,8% en 2025, el desempeño más débil del sector.

Día de la Madre: ventas en rojo pese a las promociones

A pesar de ser la segunda fecha comercial más importante del año después de Navidad, el Día de la Madre no logró reactivar las ventas. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 3,5% frente a la celebración de 2024, marcando la cuarta baja interanual consecutiva.

El informe de CAME indicó que, aunque más del 80% de los comercios ofreció descuentos, cuotas sin interés y promociones bancarias, el consumo real no repuntó. “El esfuerzo comercial permitió sostener el movimiento, pero no se tradujo en un aumento efectivo de las ventas”, señalaron desde la entidad.

Los analistas anticipan que la heterogeneidad entre canales de venta se mantendrá en el último trimestre del año. Se prevé un leve repunte estacional, pero insuficiente para revertir la tendencia general. La recuperación del poder adquisitivo y la estabilización de precios serán claves para determinar si el consumo logra despegar en 2026.