La Cámara Electoral impuso un freno clave a la Casa Rosada
La Justicia electoral le puso un freno al Gobierno de javier Milei: los resultados se conocerán por provincia. Nada de “foto nacional” para Milei.Política21 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
En un fallo que sacudió la previa electoral, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le puso un freno al Gobierno y resolvió que los resultados provisorios de las elecciones legislativas se publiquen por distrito y no de manera unificada en todo el país, como pretendía La Libertad Avanza.
La decisión responde a un planteo de Fuerza Patria, al que se sumaron la UCR y el Frente de Izquierda, quienes denunciaron que el esquema impulsado desde la Casa Rosada podía inducir a “confusión” y dar una imagen distorsionada de los resultados.
El fallo que desbarató el “plan triunfalista”
El máximo tribunal electoral fue contundente: “No hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial”, sostiene el artículo 6 del fallo firmado por Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera.
En criollo: el Gobierno no podrá sumar los votos obtenidos en los 24 distritos para mostrar una ventaja global, algo que desde el oficialismo buscaban utilizar la noche del domingo para instalar una “foto triunfalista” en medio de la crisis cambiaria.
La resolución obliga a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a publicar los resultados provincia por provincia, respetando la estructura del Código Electoral Nacional y la Constitución, que establecen que cada jurisdicción es un distrito independiente.
Reacción y contexto político
Desde la Casa Rosada reconocieron que acatarán el fallo, aunque aclararon que la acordada tiene carácter administrativo y no impide la difusión de datos globales “a título informativo”. Sin embargo, la CNE fue clara: los resultados deben difundirse de forma objetiva y neutral, sin mezclas de filiaciones partidarias.
El fallo llega tras un simulacro de conteo realizado el fin de semana, en el que el Gobierno presentó datos unificados de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, generando una fuerte queja de la oposición.
Lo que está en juego
Más allá del tecnicismo, el trasfondo es político: la forma de publicar los resultados define la narrativa del domingo a la noche. Un conteo nacional podría beneficiar al oficialismo, que tiene representación en todo el país, mientras que Fuerza Patria, el sello peronista formal, compite solo en 13 distritos.
La CNE citó estándares internacionales de IDEA Internacional, que recomiendan transparencia y claridad en la publicación de datos preliminares para evitar confusiones. Además, recordó que el escrutinio provisorio no tiene valor legal, ya que el definitivo es competencia exclusiva de la Justicia Electoral.
Un llamado a la transparencia
“Si los resultados se anuncian antes de la certificación final, el marco legal debe regular claramente cómo hacerlo”, advirtió el tribunal, que pidió a la DINE explicar con precisión la metodología, la diferencia entre el conteo provisorio y el definitivo, y su peso jurídico.
Con este fallo, la Cámara busca evitar que el Gobierno manipule la percepción pública en una elección clave, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
El texto final lleva las firmas de Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Corcuera, junto a los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.
