El Municipio de Luján continúa ejecutando su Plan de Alumbrado Público en distintos barrios y localidades, con el objetivo de construir una ciudad más sustentable y fortalecer la potencia lumínica en las calles. En las últimas semanas se instalaron 252 luminarias, que se suman a los avances de las etapas previas del programa.

Las tareas incluyeron la instalación de postación y brazo con luminarias LED, además del recambio de lámparas de sodio y el refuerzo en zonas con baja iluminación. Los trabajos se realizaron en los barrios Pueblo Nuevo, Torres y Pinar, con diferentes grados de avance.

En Pueblo Nuevo, se instalaron 127 luces —actualmente en ejecución— en calles como Las Tipas entre Fray Manuel de Torres y Dr. Salk, El Ombú entre Padre Damián y José Manuel Estrada, León XXI entre Dr. Salk y José Manuel Estrada, Río Luján entre Dr. Fleming y Padre Inglés, Padre Varela entre Río Luján y Tropero Moreira, Dr. Fleming entre El Ombú y Las Tipas, Dr. Salk entre Río Luján y León XXI, Granaderos a Caballo entre Las Tipas y Tropero Moreira, Bomberos Voluntarios entre Río Luján y Tropero Moreira, y Don Bosco entre Río Luján y Tropero Moreira.

En tanto, en Torres se avanza con la etapa 2 de 4, que comprende 76 nuevas luces en Carlos Tadeo Romero entre Nemesio Litardo y Rosalía Castro, Leguizamón entre Nemesio Litardo y fin de calle, Calle 7 entre Concepción Arenal y fin de calle, y Calle 7 entre Nemesio Litardo y Calderón de la Barca.

Por su parte, en el barrio Pinar ya se completó la instalación de 49 luminarias sobre Combate de San Lorenzo entre El Hornero y Tropero Moreira, Fray Justo Santa María de Oro entre El Hornero y Las Tipas, Mosconi entre El Hornero y El Ombú, y la Colectora de la Ruta N° 7.

El proyecto busca promover una circulación más segura y eficiente en todo el partido de Luján, apostando a la modernización del sistema de iluminación pública.

161° Aniversario de Olivera

En paralelo al desarrollo de obras, el intendente Leonardo Boto encabezó el acto protocolar por el 161° Aniversario de la localidad de Olivera, celebrado frente a la estación de trenes.

“Hoy celebramos un nuevo aniversario del pueblo. Felicitaciones a todas las instituciones por mantener viva la historia de Olivera, somos el presente pero compartimos una raíz. Gracias a todas las instituciones que trabajan para y por el futuro de Olivera. Hoy, a pesar del contexto, seguimos apostando a reconstruir la identidad de la localidad, intentando preservar su patrimonio, para lograr el reconocimiento histórico que merece”, expresó el jefe comunal.

Durante el evento, la directora del Museo Histórico “Donato Macagno”, Graziella Macagno, recordó el origen de la fecha fundacional: “En julio del año 2000, los vecinos de Olivera elegimos el 21 de octubre como fecha fundacional por ser el día en que Don Domingo Olivera dona parte de sus tierras para el paso del ferrocarril, en el año 1864. Olivera representa un pueblo trabajador, solidario y con una historia de la cual sentimos orgullo”.

También tomaron la palabra Alberto Díaz, presidente de la Comisión de Fiestas, y Romina Blanco, de la Cooperativa Sumando Voluntades, quienes destacaron el trabajo conjunto por la comunidad.

Durante la jornada se entregaron banderas argentinas a instituciones educativas y un presente a la Cooperativa Sumando Voluntades en agradecimiento por la restauración del surtidor histórico de la localidad.

Del acto participaron el Jefe de Gabinete, Matías Fernández, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, César Ciror, el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Silvio Martini, el Delegado de Olivera, Sergio Yacante, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, junto a concejales, funcionarios, autoridades educativas y representantes de instituciones locales, como el Jardín de Infantes “La Jirafita”, la Escuela Secundaria N°15 y el Centro Educativo Complementario N°802.