La mandamás de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, recibió la visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Juntos, supervisaron los avances de las obras de construcción de 35 viviendas y, en el marco del programa Puentes, del primer centro universitario del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la construcción de viviendas mientras Javier Milei paralizó la construcción de 16.000 casas en la provincia de Buenos Aires”.

“El Presidente pone como excusa que no hay plata, pero es mentira: para sostener el dólar y promover la especulación financiera siempre tiene recursos”, agregó.

“En la Provincia nos oponemos al desfinanciamiento de las universidades públicas porque miles de pibes y pibas se pueden quedar sin estudios y sin futuro”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Por eso fortalecemos el programa Puentes, una iniciativa que va justamente en el camino contrario: le estamos acercando la oferta de nivel superior a los jóvenes del interior para que tengan las mismas posibilidades que los de las grandes ciudades”.

A partir de una inversión de $1.078 millones, las 35 casas se construyen frente al nuevo Parque Lineal de la ciudad. En tanto, acompañadas por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, las autoridades recorrieron también el loteo del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que permitirá generar 82 terrenos para viviendas.

Avanza la obra en construcción del Centro Universitario de Carlos Tejedor

Asimismo, Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, visitaron la obra en construcción del Centro Universitario de Carlos Tejedor, donde tras una inversión de $250 millones, se dictarán carreras del programa Puentes y se ampliará la oferta educativa del nivel superior.

Además, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, recorrieron el proyecto en marcha para la nueva Casa de la Provincia, que brindará una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones del Estado bonaerense.

Gianini: "Kicillof trae políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas"

“Agradecemos contar con un Gobierno provincial que no solo está atento a las necesidades de los pueblos del interior, sino también que los recorre y trae políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, manifestó la mandamás Celia Gianini.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mantuvieron un encuentro con jubilados, docentes, estudiantes y vecinos en el centro de jubilados y pensionados del distrito. Al respecto, Larroque subrayó: “Frente a un Gobierno nacional que castiga a los jubilados, nuestro compromiso es trabajar en iniciativas que sirvan de sostén: pusimos en marcha el programa “Mayores Bonaerenses Activos” que, mediante becas mensuales, permite que espacios de encuentro como este puedan seguir funcionando”.

Por último, Kicillof remarcó: “El Presidente festeja que va a recibir miles de millones de dólares de Estados Unidos: todos sabemos que ni uno va a venir a Carlos Tejedor para aumentarles los ingresos a los jubilados o para ayudar a las personas con discapacidad”. “Este domingo los bonaerenses tenemos que demostrarle a Milei que esto no puede seguir así: la manera más efectiva de hacerlo es con millones de votos en las urnas”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el coordinador de Articulación Regional, Gabriel Deiure; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni; de Alberti, Germán Lago; y de General Villegas, Gilberto Alegre; funcionarios y funcionarias locales.