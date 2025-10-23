Javkin alertó por la llegada de Milei a Rosario: “Nos preocupa que haya enfrentamientos”
El intendente de Rosario expresó su preocupación por posibles choques antes del acto de Javier Milei. “No queremos que traigan la grieta acá”.Política23 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó su inquietud ante la llegada del presidente Javier Milei a la ciudad, donde encabezará el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la explanada del Parque España.
El mandatario local advirtió sobre posibles episodios de violencia en el marco del acto libertario, previsto para este viernes, y señaló que la ciudad “no puede volver a vivir situaciones de enfrentamiento”.
“No queremos que traigan la grieta a Rosario”
“Me preocupa que nos traigan a Rosario las cosas que lamentablemente suceden en Buenos Aires. Me preocupa que una ciudad que le costó mucho recuperar la paz, la tranquilidad y el espacio público, vaya a vivir una situación con riesgo, con amenazas y violencia”, manifestó Javkin.
El jefe municipal remarcó que destinar recursos policiales para evitar choques “es injusto”, al considerar que esos efectivos deberían estar enfocados en la seguridad de los vecinos. “Tener que poner policías para que no se enfrenten dos grupos que traen esa grieta acá no es lo que los rosarinos necesitamos”, apuntó.
Seguridad y mensaje a la ciudadanía
A pocas horas del desembarco del Presidente, el intendente confirmó que la provincia de Santa Fe colaborará con efectivos en el operativo de seguridad, aunque aclaró que el control principal estará a cargo de la Casa Militar y las Fuerzas Federales.
En ese marco, pidió a la población mantener la calma y no entrar en provocaciones. “El que quiera ir a acompañar el acto del Presidente irá, el que quiera ir a protestar irá. Lo que no está bien es que se anuncie un choque o un enfrentamiento yendo al lugar, eso es antidemocrático y los rosarinos no nos lo merecemos”, afirmó.
Un cierre de campaña en clima de tensión
El acto de Milei en Rosario marcará el cierre de la campaña de LLA rumbo a las elecciones legislativas del domingo. La expectativa es alta y el operativo de seguridad se intensificó en las últimas horas.
Javkin insistió en que “nunca va a estar mal que haya un acto donde uno exprese sus ideas”, pero dejó una advertencia clara: “Ese es el sentido de la democracia, no la violencia”.
