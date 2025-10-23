Pilotos confirmaron medidas de fuerza para el viernes: habrá demoras en Aeroparque

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó este jueves las medidas de fuerza anunciadas para este viernes 24 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

El gremio adelantó que llevará a cabo una asamblea informativa entre las 6 y las 10 de la mañana, una franja horaria de alto tránsito en el principal aeropuerto doméstico del país. La medida, según anticiparon, podría generar demoras y cancelaciones de vuelos, principalmente de Aerolíneas Argentinas.

“No hay respuestas salariales”

En un comunicado difundido en redes sociales, APLA sostuvo que la empresa no dio respuestas a los reclamos elevados en las últimas semanas. “Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro convenio colectivo”, afirmó el sindicato.

Los pilotos también remarcaron que, ante el deterioro de las condiciones laborales y la falta de actualización salarial, se mantendrán “unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales”.

Reclamos por la flota y advertencia sobre más demoras

El gremio apuntó además contra la decisión de la empresa de dejar en tierra ocho aeronaves Boeing 737 por “fallas detectadas en los motores”, lo que —según denunciaron— provocó un colapso operativo. “Fue insuficiente derivar vuelos a las otras flotas y a empresas competidoras. La programación se verá afectada durante varios días”, señalaron desde APLA.

La situación se agrava por la cercanía del fin de semana y el aumento del flujo de pasajeros. En la última protesta similar, el pasado 9 de octubre, se registraron 95 vuelos demorados y más de 12.000 pasajeros afectados.

Un nuevo capítulo del conflicto con Aerolíneas

La medida de fuerza se produce tras el fracaso de la negociación paritaria entre el sindicato y las autoridades de Aerolíneas Argentinas, en un contexto de tensión gremial creciente en el sector aeronáutico.

La conducción de APLA, encabezada por Pablo Biró, ya había advertido que las asambleas se mantendrán si la empresa “no ofrece una propuesta concreta de recomposición”.

Desde el Gobierno nacional, por ahora, no hubo declaraciones oficiales sobre el conflicto ni gestiones visibles para frenar la medida.

Viernes de alto impacto en los vuelos

El horario elegido para la asamblea —de 6 a 10 de la mañana— coincide con el pico de actividad de Aeroparque, por lo que se prevé un fuerte impacto en la operación de vuelos nacionales.

Fuentes del sector aéreo anticiparon que las demoras podrían extenderse durante todo el día, afectando conexiones posteriores y rutas regionales.

Los pasajeros fueron aconsejados a chequear el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.