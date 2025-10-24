A pocas horas de que comience la veda electoral este viernes a las 8, el peronismo bonaerense salió con fuerza a pedir el voto para Fuerza Patria, el espacio que lidera Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El mensaje fue claro y uniforme: “Defender la Argentina y frenar el modelo de Javier Milei” en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Desde una de las cuentas oficiales, Fuerza Patria Provincia de Buenos Aires en X, difundieron un video del gobernador, quien repasó su lectura del escenario político: “El rumbo económico que viene aplicando Javier Milei fue rechazado masivamente el 7 de septiembre. Pero el presidente no escuchó”, señaló Kicillof, y agregó: “No escuchó que se le pidió rectificar un modelo que está destruyendo el trabajo, la producción y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

El mandatario bonaerense también apuntó contra la política exterior del gobierno nacional: “Respaldó a un candidato financiado por el narcotráfico y entregó el manejo de nuestra economía al gobierno de los Estados Unidos. Está en otra realidad”, expresó, antes de remarcar: “Este domingo tenemos una nueva oportunidad. Con una simple marca en la opción de Fuerza Patria podés defender lo que seguimos haciendo junto a tu intendente”.

El cierre del mensaje —compartido con el lema “El 26 de octubre sumemos fuerzas para que el futuro de los argentinos se decida en la Argentina”— se enmarcó en la recta final de una campaña centrada en contrastar el modelo libertario con la agenda productiva y federal del peronismo bonaerense.

“¿Quién se benefició con las políticas de Milei?”

El Frente Renovador también se sumó al cierre con un spot protagonizado por la candidata a diputada nacional Jimena López, quien apuntó directamente al impacto social del ajuste.

“Díganme quién de ustedes se ha beneficiado con alguna de las políticas de Milei. ¿Cuáles de los jubilados están pudiendo llegar dignamente a fin de mes?”, cuestionó la dirigente, antes de remarcar que “en las municipalidades tenemos de primera mano lo que está pasando. Es el termómetro más certero que hay”.

López además convocó especialmente a las mujeres: “Fuimos quienes más votamos a la lista de provincia de Buenos Aires y seguramente quienes acompañemos a la lista de nación. Porque en nuestro ADN y en nuestro cuerpo estamos padeciendo las políticas neoliberales de este gobierno”, subrayó.

Con tono firme, cerró su mensaje asegurando que “el imperativo es sostener y profundizar la democracia” y discutir políticas “que le sirvan a la ciudadanía en su conjunto”.

“Defender la patria, el trabajo y la producción”

En las horas previas a la veda, distintos intendentes y funcionarios provinciales reforzaron el mensaje de unidad. El jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, publicó una imagen junto a Kicillof y el primer candidato Jorge Taiana con una consigna práctica: “Buscá la lista de Fuerza Patria en el medio de la boleta, donde está la bandera argentina, y marcala con una X o un tilde”.

Desde Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky fue tajante: “En la provincia quedó claro que hay un pueblo que defiende el trabajo, la salud y la educación. Este domingo vamos a volver a poner otro freno a Javier Milei”.

También se sumaron mensajes del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien afirmó que el 26 de octubre “vamos a frenar definitivamente a Milei y su modelo de crueldad”, y del ministro de Agroindustria, Javier Rodríguez, que instó a “abrir el camino para la construcción de una alternativa nacional”.

Finalmente, el diputado nacional y candidato a renovar banca, Hugo Yasky, destacó el liderazgo de Kicillof: “Fue el único de los gobernadores que desde el primer día del Gobierno de la crueldad estuvo junto al pueblo movilizado en las calles, sin especular, sin titubear”, señaló, y remarcó: “Si votamos mayoritariamente para defender la patria, la producción y el trabajo, el derecho al futuro estará más cerca”.