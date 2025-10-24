Cruce por el Presupuesto: la oposición desafía al Gobierno y exige cumplir las leyes vetadas por Milei.

El clima en la Cámara de Diputados se tensó aún más. La última reunión para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2026 terminó sin avances y el oficialismo no volvió a retomar contactos con los bloques dialoguistas.

La discusión quedó empantanada por la decisión de los libertarios de no aplicar las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan, medidas que fueron ratificadas por amplias mayorías en el Congreso. En este escenario, el peronismo y sectores opositores moderados ya se preparan para dictaminar por su cuenta dentro de dos semanas.

A pesar de que las negociaciones dependen en parte del resultado electoral y de la eventual reconfiguración del Gabinete, la oposición se muestra firme y advierte que no permitirá que el Gobierno espere hasta enero para aprobar la “Ley de leyes” con el nuevo Congreso.

La oposición busca adelantarse al oficialismo

Los bloques opositores lograron a comienzos de octubre aprobar un emplazamiento que obliga a la comisión de Presupuesto a firmar un dictamen el 4 de noviembre. La fecha no fue elegida al azar: permite convocar a una sesión el 12 de noviembre para que el Senado pueda sancionar la norma antes del 10 de diciembre, cuando se producirá el recambio legislativo.

El objetivo es claro: evitar que el Gobierno espere a contar con un tercio propio que le permita sostener vetos presidenciales. “No creo que lo hagan porque sería muy poco inteligente, pero si el Gobierno insiste con la estrategia de llegar al tercio y cerrar el Congreso, esto termina en crisis”, advirtió una de las principales voces de la oposición dialoguista.

Un encuentro sin acuerdo

En la última reunión convocada por el presidente de Diputados, Martín Menem, participaron los jefes de los bloques opositores –excepto el peronismo– y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Según trascendió, los libertarios se mostraron inflexibles.

“En esa reunión Guberman nos dijo que nadie en Estados Unidos les está pidiendo el Presupuesto y que no tiene plata para aplicar las leyes que salieron ratificadas por dos tercios, como Discapacidad, Universidades y Garrahan porque el superávit lo tienen que usar para pagar intereses de deuda”, relató uno de los diputados presentes. “La oposición no tolerará que el Gobierno decida no aprobar leyes que fueron aprobadas con amplio consenso”, agregó.

Dictámenes alternativos y reclamos por los vetos

Desde el peronismo adelantaron que el 4 de noviembre presentarán un dictamen propio que incluya las tres leyes ratificadas tras el veto presidencial de Milei y una recomposición de las jubilaciones.

El bloque Encuentro Federal, en tanto, trabaja en un texto alternativo basado en el proyecto del Ejecutivo pero con partidas adicionales para las leyes mencionadas y para las cajas previsionales provinciales.

“El Presupuesto del Gobierno tiene 1.5 puntos del PBI de superávit y en nuestro dictamen quedaría en 0.9 puntos. Buscamos respetar el superávit que quiere el Gobierno pero reflejar también los temas que ya están saldados, porque fueron aprobados por dos tercios del Congreso”, explicaron desde el espacio que conduce Miguel Pichetto.

Los legisladores consideran que un Presupuesto con consenso opositor y 0.9% de superávit enviaría una señal más sólida a los mercados que uno con 1.5% pero sin apoyo político.

Sospechas y desconfianza

La posibilidad de que el Gobierno busque demorar la aprobación del Presupuesto hasta enero o febrero encendió las alarmas en la oposición. “Milei tendría que firmar ya mismo el decreto convocando a sesiones extraordinarias y dar una señal de que están dispuestos a negociar. Hasta ahora eso no pasó y faltan dos semanas para la fecha de dictamen”, señalaron.

Desde el entorno de Martín Menem dejaron trascender que podrían aceptar algunas propuestas siempre y cuando se respete el principio del superávit fiscal, aunque evitaron confirmar una negociación en curso. “Todavía no vimos el proyecto de Encuentro Federal, pero celebramos que la discusión se dé dentro de los parámetros del superávit”, comentaron.

Sin embargo, los opositores no confían en Menem y sospechan que el oficialismo podría aceptar propuestas para luego no implementarlas, como ocurrió con leyes anteriores. “Nada impide que después sub-ejecuten las partidas, pero ya será un problema de la Justicia”, advirtieron.

Expectativa electoral y definiciones pendientes

A pocos días de las elecciones, la tensión política se mantiene alta. Los distintos bloques esperan conocer los resultados para definir sus próximos pasos. “A partir del lunes puede ser otro país u otro Gobierno”, resumió un legislador opositor.

Por ahora, las negociaciones siguen congeladas y la oposición se prepara para avanzar con su propio dictamen si el Gobierno no modifica su postura. El Presupuesto 2026, clave para el rumbo económico y político del oficialismo, se transformó en el nuevo epicentro del conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso.