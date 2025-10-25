A horas de las elecciones legislativas, un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral advierte que la concurrencia a las urnas podría caer a niveles inéditos desde el retorno democrático. Según la proyección, solo el 65% del padrón participaría, implicando un ausentismo superior al 35%, el más alto registrado desde 1985.

El estudio, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, fue elaborado por Marcelo Bermolén, director del OCI. La investigación se basa en los resultados de diez elecciones provinciales desdobladas de 2025, que registraron un promedio de participación del 59,37%. En distritos como Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente uno de cada dos electores habilitados no acudió a votar.

“La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, sostuvo Bermolén al presentar el informe.

El documento destaca que la caída en la participación viene siendo sostenida desde hace más de una década: en 2013 fue del 77,3%, en 2017 bajó al 75% y en 2021 cayó al 71,8%. Si la tendencia se repite, la concurrencia a las urnas podría ubicarse entre el 65% y 69% en los comicios de este año.

Entre las causas identificadas, el estudio menciona una combinación de anomia social, desencanto y desconexión con la política, sin importar el tipo de boleta o sistema electoral aplicado. Bermolén advierte que este fenómeno atraviesa a todas las fuerzas, incluso a aquellas que lograron imponerse en elecciones provinciales, aunque con menor caudal de votos que en elecciones anteriores de gobernador.



La “regla del castigo” al oficialismo

El informe analiza también el desempeño histórico de los oficialismos en elecciones de medio término desde 1985. En 9 de las 11 oportunidades, los gobiernos de turno perdieron votos respecto a la elección presidencial anterior, consolidando la denominada “regla del castigo”.

Solo Néstor Kirchner en 2005 y Mauricio Macri en 2017 lograron revertir esta tendencia, con mejoras de 16,5 y 7,6 puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario, los descensos más drásticos correspondieron a Fernando de la Rúa en 2001 (-25,6%) y Cristina Fernández de Kirchner en 2013 (-21,3%). En promedio, los oficialismos pierden 13,8 puntos en elecciones de medio término.

“Las elecciones de medio término funcionan como un plebiscito del rumbo de un gobierno. La clave estará en saber si el oficialismo logra amortiguar el castigo o convertirlo en ratificación”, concluye Bermolén.





Si se confirma la tendencia proyectada, las legislativas del 26 de octubre marcarán una caída de más de seis puntos respecto a 2021, socavando la legitimidad de origen de los futuros representantes. El número de ciudadanos que no votan podría superar al de muchos espacios que logran imponerse, generando un escenario político complejo.

El estudio anticipa un posible escenario de baja participación combinada con un voto de desaprobación hacia el oficialismo, en un contexto social marcado por el desencanto y la desafección política. Estos factores podrían convertir los comicios en un verdadero plebiscito sobre el rumbo del gobierno nacional.