Tras el ascenso de Pablo Quirno a canciller, el Ministerio de Economía ya tiene definido quién ocupará la Secretaría de Finanzas: se trata de José Luis Daza, actual viceministro de Economía y mano derecha de Luis Caputo.

Aunque aún no hubo un anuncio oficial, fuentes cercanas al gobierno confirmaron que Daza asumirá el cargo en los próximos días, probablemente entre lunes y martes, después de las elecciones legislativas nacionales.

La trayectoria de Daza y su relación con Caputo

Daza, nacido en Argentina pero nacionalizado chileno, se desempeña actualmente como secretario de Política Económica, un puesto que en el organigrama de Hacienda se considera equivalente al de viceministro.

Su relación profesional con Caputo se remonta a la década del ’90, cuando ambos participaron del programa de entrenamiento de JP Morgan y luego trabajaron en el Deutsche Bank, integrando el equipo directivo de Mercados Emergentes.

“Una excelente persona y uno de los mejores y más respetados economistas de Latinoamérica”, aseguró Caputo al presentarlo ante la comunidad twittera en septiembre de 2024, cuando Daza asumió su cargo tras la renuncia de Joaquín Cottani.

En su carrera, Daza fue fundador de QFR Capital Management, uno de los hedge funds de mercados emergentes más importantes de la región, y participó en la creación del índice que actualmente mide el riesgo país.

Además, representó al Banco Central de Chile en Asia, con base en Tokio, y llegó a sonar como posible ministro de Economía de Chile en 2021 si hubiese triunfado el candidato de ultraderecha José Antonio Kast.

Un rol clave en las negociaciones financieras

Durante las últimas semanas, Daza jugó un papel central en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, que derivaron en el acuerdo de swap por US$ 20.000 millones.

Además, Washington trabaja junto a bancos internacionales para que Argentina acceda a otros US$ 20.000 millones de financiamiento mediante un instrumento financiero aún en elaboración.

Su relación con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, se remonta a la época en que ambos trabajaban en fondos de inversión privados: Daza en QFR y Bessent en el fondo de George Soros. Hoy se reencontraron como representantes de sus respectivos gobiernos en la negociación de instrumentos financieros clave.

Según anticipó Quirno en la Asamblea Anual del FMI en Washington, “la cifra que pensamos salir a buscar al mercado en 2026 serán alrededor de unos US$ 5.000 millones”.

No obstante, la Argentina actualmente se encuentra sin acceso pleno al mercado como consecuencia del elevado riesgo país, que supera los 1.000 puntos básicos, pese a que el contexto financiero global es favorable para emergentes.

El desafío que enfrentará Daza

El economista chileno deberá asumir un cargo estratégico en un momento de tensión financiera y expectativas altas sobre la recuperación del acceso a los mercados internacionales. Su experiencia en banca internacional y en el diseño de indicadores de riesgo será clave para las próximas decisiones del equipo económico liderado por Caputo.

El lugar que dejará vacante Daza en la Secretaría de Política Económica será ocupado por otro funcionario cercano a Caputo, según informaron fuentes oficiales, garantizando continuidad en el equipo económico del Ministerio de Economía.