Jorge Taiana definió su plan tras votar: encuentro con Cristina Kirchner

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Enrique Taiana, ya tiene marcada su agenda para la tarde de este domingo electoral. Después de emitir su voto, el exministro de Defensa se reunirá con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Según confirmaron fuentes cercanas a la organización de campaña, la reunión está prevista para las 15:30, y, tras el encuentro, Taiana hablará con la prensa que se concentre en el lugar, alrededor de las 16:00.

Una cumbre política en medio de la jornada electoral

Taiana, de 74 años, encabeza la lista de unidad del peronismo bonaerense, resultado del consenso entre el kirchnerismo —conducido por Cristina y La Cámpora— y el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof.

Con un perfil de campaña bajo en los medios pero intenso en los barrios, el excanciller busca reactivar la identidad histórica del peronismo en el Congreso y recuperar volumen político frente a La Libertad Avanza.

La última vez que Taiana visitó a Cristina fue el 15 de septiembre, y al día siguiente compartió una foto del encuentro en su cuenta de X: “Ayer la visité a Cristina y conversamos de todo, como siempre. Hoy más que nunca la unidad nos fortalece”.

El mensaje fue acompañado por las frases “Cristina es inocente” y “Cristina libre”, reflejando la línea discursiva del espacio.

Así será el operativo de Fuerza Patria

El búnker electoral de Fuerza Patria funcionará en el Hotel Grand Brizo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, en pleno centro de La Plata. La elección del lugar tiene un fuerte componente simbólico: allí el peronismo celebró su victoria en los comicios provinciales del 7 de septiembre, cuando se impuso al Gobierno nacional por más de 13 puntos.

El comando de campaña busca recrear ese clima de triunfo y mostrar cohesión política tras semanas de tensiones internas. En el hotel se concentrarán los equipos de comunicación, prensa y logística, para coordinar el seguimiento del escrutinio y la definición del mensaje político final de la jornada.

El contexto: una elección con Boleta Única Papel

Este domingo, la provincia de Buenos Aires elige 35 bancas de diputados nacionales y estrena por primera vez el sistema de Boleta Única Papel (BUP), que reemplaza a las boletas partidarias tradicionales.

En las últimas horas, los referentes de Fuerza Patria difundieron videos explicativos en redes sociales para aclarar dudas sobre el nuevo formato de votación, buscando evitar confusiones entre los electores.

Además de Taiana, la lista bonaerense incluye figuras de peso en el sindicalismo y los movimientos sociales, como Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

Para la noche, se espera la presencia de los principales dirigentes del espacio, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Massa y Verónica Magario, quienes volverán a mostrarse juntos tras el cierre de campaña en Almirante Brown y San Martín.

Lo que viene tras el encuentro con Cristina

Después de su paso por el departamento de San José, Taiana se dirigirá a La Plata para seguir los resultados junto a su equipo. En el entorno del candidato aseguran que el mensaje posterior a la reunión con Cristina será clave para marcar el tono político del cierre de la jornada y proyectar el futuro del peronismo en el Congreso.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en ese encuentro reservado con la expresidenta, que promete definir más que una simple foto: podría ser el inicio de una nueva etapa dentro de la estrategia de unidad del kirchnerismo bonaerense.