Blooper en las urnas: la madre de Javier Milei se olvidó el DNI y tuvo que regresar a casa
Alicia Lucich protagonizó un insólito percance en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López al presentarse a votar con su licencia de conducir y tener que volver a buscar el DNI.Política26 de octubre de 2025Pamela Orellana
Este domingo 26 de octubre, Alicia Lucich, madre del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito percance durante las elecciones legislativas 2025 al presentarse a votar en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su domicilio para poder emitir su sufragio.
Lucich, con un impecable brushing en su pelo carré rubio, llegó a la puerta del establecimiento y recién al momento de ingresar se dio cuenta del error. Tuvo que volver a buscar su DNI y pudo votar recién pasadas las 10 de la mañana.
Su esposo, Norberto Milei, mientras tanto, emitió su voto sin inconvenientes y esperó a Alicia fuera del centro de votación. Al salir, Lucich ofreció breves declaraciones a la prensa sobre el incidente: “Traje la licencia de conducir”, explicó antes de retirarse junto a su esposo.
Media hora después de sus padres, el presidente Javier Milei se dirigió a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro. Acompañado por su hermana, saludó a los militantes, pasó brevemente por la cabina de votación y evitó dar declaraciones a la prensa.
Estas elecciones legislativas son las primeras en las que se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de ciudadanos están habilitados para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales, cuyos mandatos comenzarán el 10 de diciembre: cuatro años para la Cámara Baja y seis para la Cámara Alta.
