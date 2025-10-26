Blooper en las urnas: la madre de Javier Milei se olvidó el DNI y tuvo que regresar a casa

Blooper en las urnas: la madre de Javier Milei se olvidó el DNI y tuvo que regresar a casa

Este domingo 26 de octubre, Alicia Lucich, madre del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito percance durante las elecciones legislativas 2025 al presentarse a votar en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que la obligó a regresar a su domicilio para poder emitir su sufragio.

Lucich, con un impecable brushing en su pelo carré rubio, llegó a la puerta del establecimiento y recién al momento de ingresar se dio cuenta del error. Tuvo que volver a buscar su DNI y pudo votar recién pasadas las 10 de la mañana.

Su esposo, Norberto Milei, mientras tanto, emitió su voto sin inconvenientes y esperó a Alicia fuera del centro de votación. Al salir, Lucich ofreció breves declaraciones a la prensa sobre el incidente: “Traje la licencia de conducir”, explicó antes de retirarse junto a su esposo.

Media hora después de sus padres, el presidente Javier Milei se dirigió a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro. Acompañado por su hermana, saludó a los militantes, pasó brevemente por la cabina de votación y evitó dar declaraciones a la prensa.

Estas elecciones legislativas son las primeras en las que se implementa la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional. Más de 36 millones de ciudadanos están habilitados para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales, cuyos mandatos comenzarán el 10 de diciembre: cuatro años para la Cámara Baja y seis para la Cámara Alta.