La emotiva postal de Ricardo Alfonsín al votar con su nieta

Ricardo Alfonsín votó en Chascomús junto a su nieta, en la escuela donde sufragaba su padre

Ricardo Alfonsín votó en Chascomús junto a su nieta, en la escuela donde sufragaba su padre

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires y actual embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, votó este domingo en su ciudad natal, Chascomús, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025.

El dirigente radical emitió su voto en la Escuela Municipal N° 1 “Juan Galo de Lavalle”, ubicada en San Martín 405, el mismo establecimiento donde su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, solía ejercer su derecho ciudadano.

Acompañado por su nieta Charo, el referente radical protagonizó una postal cargada de historia y ternura, que no pasó inadvertida entre los vecinos del lugar.

“Siempre es especial venir a votar acá, donde tantas veces lo hizo mi padre. Es un acto que tiene mucho significado para mí y para mi familia”, expresó Alfonsín en diálogo con los medios locales.

Una imagen cargada de simbolismo

El gesto de Alfonsín fue interpretado como una señal de continuidad y pertenencia al legado democrático que marcó la historia política argentina desde el retorno de la democracia en 1983.

La presencia del dirigente radical en Chascomús generó emoción entre los vecinos, que lo saludaron con afecto y destacaron la figura de su padre como uno de los grandes referentes del país.

“Verlo votar con su nieta es algo muy simbólico, representa lo que fue Raúl Alfonsín y todo lo que sembró”, comentó una vecina que aguardaba para sufragar en la misma escuela.

Expectativa y calma en una jornada clave

Tras cumplir con el acto electoral, Alfonsín adelantó que viajará a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde, donde aguardará los resultados de los comicios junto a familiares y amigos.

La jornada en Chascomús se desarrolló con normalidad y buena participación ciudadana, en una elección marcada por la expectativa en torno al desempeño de las fuerzas políticas que competirán por bancas en el Congreso.

El legado de una familia que marcó la historia

El voto de Ricardo Alfonsín en el mismo colegio donde lo hacía su padre se convirtió en una imagen con fuerte valor histórico y emocional.

En un contexto político atravesado por tensiones y reclamos de diálogo, la figura del hijo del expresidente aparece como una referencia moderada y conciliadora, que busca mantener vivo el espíritu democrático y republicano del radicalismo.