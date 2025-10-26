Karen Reichardt votó sobre el cierre y aseguró que vivió la jornada “relajada”
La dirigente libertaria sostuvo que los resultados marcarán hacia dónde se dirige el país y desmintió haber llegado tarde para evitar a la prensa.Política26 de octubre de 2025Andrés Montero
La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, emitió su voto este domingo media hora antes del cierre de los comicios y compartió sus sensaciones sobre la jornada electoral. “Me gusta venir a votar. La verdad lo vivo relajada, no hay nada especial”, expresó.
La postulante aseguró que lo fundamental de la jornada es la participación ciudadana: “Hoy se define el rumbo del país, lo más importante es votar”. Además, afirmó que “lo mejor es darse cuenta que estas elecciones son muy importantes” y que está a la espera de conocer los resultados.
“Voy a estar en el búnker de La Libertad Avanza”
Consultada sobre cómo se imagina el cierre de la jornada, Reichardt respondió: “¿Cómo me veo a las 21? En el búnker”. Contó que su hijo la acompañará al búnker de La Libertad Avanza, donde esperará los resultados junto a sus compañeros de espacio.
La candidata también desmintió las versiones que vinculaban su llegada tardía a una estrategia para evitar a los medios: “No vine a votar tarde para esquivar a la prensa”, aclaró.
Vamos 💪🇦🇷. Todos a votar ! pic.twitter.com/fj6EwT3Cab— Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 26, 2025
“Tengo un montón de proyectos, pero los voy a decir a partir de mañana”
Reichardt comentó que decidió mantenerse alejada de los medios y de la cobertura electoral durante el día. “No miré TV, no me quiero poner nerviosa”, reconoció.
En cuanto a su agenda política, adelantó que cuenta con varias iniciativas preparadas, aunque prefirió no adelantarlas hasta después de las elecciones. “Tengo un montón de proyectos, pero los voy a decir a partir de mañana”, señaló.
"La Boleta Única de Papel fue un éxito", declaró Catalán
Aunque el ministro del Interior celebró la implementación del nuevo sistema en todo el país, solo el 66% del padrón concurrió a votar, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
Taiana tras visitar a Cristina Kirchner: "El plan de Javier Milei fracasó hace tiempo"
El candidato a diputado contó cómo encontró a Cristina Kirchner y aseguró que la vio “con esperanza”, al tiempo que criticó la situación económica y el plan del Gobierno nacional.
Tensión: insultaron a Manuel Adorni tras emitir su voto
El vocero presidencial fue insultado mientras dialogaba con periodistas en Parque Chacabuco. Pidió que la gente participe y afirmó que el plan económico “va a seguir todo tal como venía ocurriendo”.
Caputo: “No va a cambiar nada en el programa económico”
El ministro de Economía confirmó que no habrá modificaciones en el esquema de bandas ni en el equilibrio fiscal, y sostuvo que el dólar se mantendrá dentro de los parámetros actuales.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.