La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, emitió su voto este domingo media hora antes del cierre de los comicios y compartió sus sensaciones sobre la jornada electoral. “Me gusta venir a votar. La verdad lo vivo relajada, no hay nada especial”, expresó.

La postulante aseguró que lo fundamental de la jornada es la participación ciudadana: “Hoy se define el rumbo del país, lo más importante es votar”. Además, afirmó que “lo mejor es darse cuenta que estas elecciones son muy importantes” y que está a la espera de conocer los resultados.

“Voy a estar en el búnker de La Libertad Avanza”

Consultada sobre cómo se imagina el cierre de la jornada, Reichardt respondió: “¿Cómo me veo a las 21? En el búnker”. Contó que su hijo la acompañará al búnker de La Libertad Avanza, donde esperará los resultados junto a sus compañeros de espacio.

La candidata también desmintió las versiones que vinculaban su llegada tardía a una estrategia para evitar a los medios: “No vine a votar tarde para esquivar a la prensa”, aclaró.

“Tengo un montón de proyectos, pero los voy a decir a partir de mañana”

Reichardt comentó que decidió mantenerse alejada de los medios y de la cobertura electoral durante el día. “No miré TV, no me quiero poner nerviosa”, reconoció.

En cuanto a su agenda política, adelantó que cuenta con varias iniciativas preparadas, aunque prefirió no adelantarlas hasta después de las elecciones. “Tengo un montón de proyectos, pero los voy a decir a partir de mañana”, señaló.